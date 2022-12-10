中國暫停台灣水產貿易商進口漁獲蔡英文批突襲國台辦籲停止操弄

台灣水產銷陸受阻

台灣南部漁民9日傳出消息，台灣銷往大陸的水產品貿易商共八百多家，除了一家之外，全部被中國海關宣布暫停進口，台灣農委會表示，不排除向WTO申訴。台灣總統蔡英文也表示，中國再一次以突襲方式，讓台灣出口到中國的水產品受到阻礙，這樣的做法對貿易正常化並沒有幫助；中國國台辦則表示，台灣方面應立即停止政治操弄，不要做任何損害業者的事。

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中國去年四月公布食品進口新制，全球業者如果要進口食品到中國須完成註冊，台灣約有三千多家食品業者須要註冊，但不少業者沒有完成註冊，.被大陸海關公布「暫停進口」，其中水產品貿易商約八百多家，只有一家通過，影響最大。台灣午仔魚和秋刀魚的外銷，將嚴重受創。

蔡英文表示，中國這樣的做法對貿易正常化並沒有幫助，政府部門除了關切外，也立即啟動因應措施，並請相關單位溝通、了解原因，同時會協助漁民確保生計和收入，保障權益。

台灣農委會主委陳吉仲表示，中國大陸不符合世界貿易組織（WTO）的規範，自創「註冊程序」，影響台灣漁民權益，這次事件是行政貿易障礙，不排除再向WTO申訴。

他說，中國大陸要求所有食品、水產品要銷售到大陸都要註冊，雖然是針對全世界，卻對台灣採取比較嚴格的措施，例如要求台灣八月底以前完成補件，其他國家則是明年六月底，這是WTO里的「行政貿易障礙」所造成的影響。

他也批評，全世界只有中國大陸，要求所有食品貿易要透過註冊程序，這樣的做法，很多國家陸續在反映，這不符合WTO的規範，不過現在還是希望可以透過既有管道，完成補件等程序，讓台灣水產品能恢復銷往大陸。

中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品的報導與事實不符，台灣所謂嚴正抗議是無理取鬧。她說，為落實食品安全相關法規，大陸海關總署去年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，從今年1月1日起實施。主管部門已通過既有聯繫渠道，向台方通報有關事項和要求，並按規定處理註冊事宜。她強調，依照要求，更新了註冊信息並審核通過的企業，一直對大陸保持正常出口。