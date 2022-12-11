禁令擴大到酒類台灣輸陸食品登記已七成五遭禁

兩岸關係

「2022年12月，繼水產品之後，中國大陸海關總署以註冊訊息不完整」為理由，又暫停了一批台灣食品進口，包括台灣啤酒、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等知名產品。圖片攝於2005年台灣某地酒吧。

繼水產品之後，中國大陸海關總署以「註冊訊息不完整」為理由，又暫停了一批台灣食品進口，包括台灣啤酒、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等知名產品。台灣官方也首度提出統計數據，台灣銷往大陸的食品中，被大陸禁止輸入的比率已經高達七成五；總統府、行政院都強調，要與陸方溝通；但有大陸台商指出，目前情況很混亂，據聞本周要被禁的產品會更多。

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台灣衛生福利部「食品藥物管理署」去年10月起，協助台灣外銷食品到大陸的業者，提交了3232件產品數據，向大陸官方申請登記註冊，只有792件完成註冊，31件自行註銷，2409件被視為不合格，也就是，有多達七成五的產品被禁止輸入大陸，而且沒有被告知理由；其中被禁止輸入大陸最大宗的是887件水產品，食藥署將持續依「兩岸食品安全協議平台」，透過電子郵件聯繫。

官員透露，中國大陸今年8月1日及12月9日通知補件審查結果，沒有核準的理由大多是「文件相關標識及文字不符要求、未按要求提供補充文件」等不明確的說詞；食藥署幾次聯繫大陸官方，要求提供註冊文件的審查標準、諮詢窗口及恢復註冊系統權限，對方都「已讀不回」，此舉已經形成對台灣的貿易障礙。

食藥署說，現階段只能先詢問註冊成功的業者，尋求成功經驗，協助業者補件。

行政院發言人羅秉成指出，陸方食品貿易障礙措施，對台灣採取三大歧視待遇：一、只有台灣必須以紙本申請，其他國家可以上網填報；二、其他國家申請期限到明年6月30日，台灣卻是今年6月30日；三、針對被禁止輸入的案件，大陸官方都沒有提供明確的理由。

台灣陸委會也表示，絕不接受對岸以食安監管之名，製造非貿易關稅障礙，刁難台灣業者，希望對岸恢復兩岸正常經貿秩序。有台商分析，申請登記註冊無法通過的原因，可能與部分業者數據出現「中華民國」，而非「中國台灣」有關。

廣為人知的金門高粱也被禁止輸入大陸，金酒公司表示，只知道文件要更新，卻無從打聽為何卡關，也不知道要補什麼文件。剛剛當選的金門縣長陳福海明天將前往廈門與陸方洽談重啟小三通事宜，也將與對岸直接溝通，具體了解金酒卡關的原因。

國民黨主席朱立倫表示，今年年中以來已累積2100多項各類食品遭暫停進口，對台灣廠商、基層農漁民及員工有很大影響。他多次呼籲政府，應該妥善處理兩岸互動，要站在人民的立場，用盡各種努力保障人民的權益，而不是因為政治因素忽略人民的權益，而讓更多台灣水果、農漁產品受到「池魚之殃」。

他也呼籲大陸當局，兩岸民間往來不應受政治因素干擾，農漁民權益更不應該做政治的犧牲品。政府永遠要站在人民這邊來看待問題、解決問題。不然，最後犧牲的還是人民的權益。