港府擬耗5800億填海造地1000公頃 新鐵路改起點接粵 被批置50萬現有居民不顧

香港填海造地計畫

在港府預期本財政年度有一千多億元赤字和庫房吃緊的情況下， 當局堅持已爭議四年的「明日大嶼」發展計畫，而最新方案的交椅洲人工島將由兩個改為三個，合共提供1000公頃土地，並更改擬建鐵路的起點站由屯門改至更接近深圳的洪水橋，以更好連接廣東，但立法會議員田北辰批評，這是棄屯門的50萬居民於不顧。新方案的估算造價為5800億港元(下同， 摺合約701億歐元)， 較前大增16%；但賣地收入預算則跌至7500億，跌幅達35%。

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上述數據沒有計算2018年9月時預算建設的欣澳丶龍鼓灘填海及屯門沿海發展的數百公頃土地所涉及的950億元，若把此預算額計算在內，新方案的造價會增至6750億，意味成本的增幅將由16%大增至35%。但港府強調，造價不能封頂，但賣地收入是保守估計，相信計畫最終仍有進帳；但民間團體本土研究社和綠色和平分別指出，有超支紀錄的港府今次仍然低估成本，計畫可能出現支出大於收入的經濟風險，重申要求港府先發展面積達1300公頃丶由農地改作其他用途的棕地，認為更快和更具成本效益。

根據發展局提交的文件，5800億的造價中，以人工島的支出最多，達2940億元，而因應水流而改建的三座人工島，提供的1000公頃土地將用於興建19萬至21萬個住宅單位，當中公私營房屋比例為7比3，預計可容納50萬至55萬人口，首批居民可望於2033年入住。

其次的大項支出是發展區開支，達2840億元，當中包括鐵路及道路等項目的開支，而最具爭議的，是新建由港島香港大學站，經人工島丶大嶼山欣澳丶屯門東近小欖及洪水橋，以接駁《施政報告》中提出的港深西部鐵路。這條全長約30公里的鐵路，早前規畫以屯門內河碼頭為起點站，但現時以碼頭以北的洪水橋為起點站，爭取在2033年人工島首批居民入夥時落成啓用。

港府發言人解釋，洪水橋位處新界西較中央位置，較原本鐵路綫接駁屯門南，更能方便元朗和屯門居民。他又說，當局未來會繼續檢視屯門西和龍鼓灘一帶發展，考慮增加公共交通配套。

議員田北辰反對有關改動，指改動明顯是為服務北部都會區人口和跨境客，但現時北部都會區方案「十畫都未有一撇」，改動是要棄50萬現有屯門人口於不顧，況且，屯門沿岸和內河碼頭一帶將來有很大發展，人工島鐵路項目須涵蓋有關範圍才有足夠客源和效益。

「明日大嶼」願景是時任特首林鄭月娥在2018年的施政報告中提出的大嶼山發展計畫預計在未來「數十年」以填海興建人工島和近岸填海的方式造地1700公頃，以解決港人住屋問題和發展經濟，過程中，會興建策略性交通基建及提升現有道路基建。