雙價疫苗爭議官員批郭台銘是BNT推銷員 郭重批「朽木為官」

台灣疫苗議題

鴻海集團創辦人郭台銘19日出席台大醫院癌醫中心分院四周年院慶時，提到台灣現在竟連一劑德國BNT次世代疫苗都沒有引進，次世代疫苗只有美國的莫德納一種，導致民眾沒有選擇，連他97歲的母親也只能打莫德納。

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他批評，台灣執政當局沒有把人民的生命當作第一優先，德國友人在台灣缺疫苗最困難的時候伸出援手，台灣應該給BNT最新疫苗一些機會。台灣衛生福利部長薛瑞元今（21）天嘲諷說，這是郭董講的嗎？聽起來很像是BNT推銷員？

郭台銘說，當初要拿到新冠疫苗非常困難，他是經由德國商業夥伴引薦，認識德國BNT總部老闆，才有把握買到1500萬劑，當初只給他1000萬劑，後來他跟對方訂了3000萬劑。

郭台銘說，全球疫情持續發展，疫苗仍有需要，但現在選完了，人也換了，他還欠對方一個3000萬劑的承諾。他還以自己97歲母親為例，已經連續打三劑BNT疫苗，需要打第四劑時，醫院卻告訴他，現在台灣一劑BNT次世代疫苗都沒有，只能打莫德納。

郭台銘說，BNT曾在台灣最需要的時候，包括他自己、台積電和慈濟都曾去洽談，在蔡總統恩准下，辛苦引進，他說「當時如能早進來兩個月，台灣的死亡人數可以大大減少。」

疫情指揮中心指揮官王必勝解釋說，台灣與莫德納簽約是有一些優勢，簽約當時還不知道後面有次世代疫苗，但合約註明，若有新產品可以更換，現在次世代就是這麼來的；另供貨有彈性，當打氣旺需要調貨，會協助處理，打氣趨緩，要遞延交貨或效期拉長也可以討論。但BNT就不行。

衛福部長薛瑞元更嘲諷郭台銘像是BNT的推銷員。為此，郭台銘臉書今天發表貼文，表達遺憾，並重炮轟擊說，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，建議執政者體民所苦，廣納建言。

郭台銘辦公室今天也發出三點聲明響應有關「推銷員」的批評表示，台灣目前沒有BNT雙價疫苗是事實，政府的採購策略為何經常要獨押獨大，讓國民沒有選擇，這才是大家心中的疑惑，照官員的講法和邏輯，台灣的家長們許多也是BNT的業務代表。

郭辦指出，不同廠牌就算同成份的藥品都有其配方的差異，混打疫苗政策是疫苗不足時的無奈之舉，如今國際疫苗市場供貨正常，一個負責任的政府，當然應該多方採購疫苗，讓人民有選擇的權利。

指揮中心發言人莊人祥說，一開始採購疫苗就與AZ、COVAX簽訂，後續也和莫德納簽約，並非不買疫苗，只是到貨狀況不如預期，這不是操之在己，非常感謝郭董、台積電和慈濟捐助1500萬劑BNT疫苗。

至於次世代雙價疫苗，莊人祥說，「沒有不買BNT疫苗」，但與莫德納今年訂有2000萬劑合約，而現在一天只打3萬劑，因此還在評估中。