香港撤餐飲處所人數上限及快測要求 但新春煙花連續四年停止綻放

香港防疫政策

香港的武漢肺炎疫情雖已進入平台期，但由於死亡數字上升，港府仍然不願意撤銷所有防疫措施， 只是決定，由明(22日)天起再放寬部分防疫措施，包括撤銷酒吧丶食肆等餐飲處所和宴會人數上限， 以及進入有關場所的快速測試要求；但仍維持限聚令丶疫苗通行證及配戴口罩的要求。

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香港單日新增確診個案近日在1.5萬宗上下浮動，最新公布的前(19日)天新增感染人數為14982人，九成四屬本地個案；另外，當日再多33名患者死亡，令自去年底開始的第五波疫情的死亡人數累積至11030人。當中，安老院舍的死亡個案維持在較高水平，過去一星期便錄得222宗死亡個案，較之前一星期上升約24%。

事實上，安老院舍的感染情況仍然嚴重，前日有再多31間安老院舍及10間殘疾人士院舍呈報共88宗陽性個案，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在記者會上指出，院舍近二丶三星期的確診個案急升，當中四成六更是二次感染，但長者疫苗接種率高，多數是輕症個案，重症入院比例偏低，認為情況可以控制。

在醫院負苛可控的情況下，港府明天起的兩星期內放寬四項防疫措施，除取消表演場所及酒吧等表列處所的人數上限和顧客進入酒吧丶飲宴等場所的快測要求外，還允許市民在公眾娛樂場所丶麻雀天九場所丶運動場戶外場所飲食，但12人的限聚令丶口罩令及疫苗通行證等安排則維持不變。醫務衛生局副局長李夏茵在記者會上強調，復常的方向不會改變，問題只是復常的速度有多快，而戴口罩的成本效益甚高，故放寬口罩令應是復常最後期才會做的一步。

不過，至少三名專家認為，限制公眾地方人群聚集上限的限聚令等社交距離措施在防疫上已無意義，可以解除；至於疫苗通行證和口罩令，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為可在冬季疫情回落後取消。

雖然香港疫情已告穩定，但政府宣布，明年的農曆新年煙花彙演將會取消，是香港連續四年未能舉辦農曆新年煙花彙演。港府發言人解釋，煙花彙演一般需時兩至三個月籌辦，故未能及時舉行。