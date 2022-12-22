傳中國1月3日入境「0+3」 港區人大常委促通關須安全有序

中國，香港，新冠防疫

隨着中國放寬防疫措施，明年初恢復通關的消息不時傳來，最新是香港衛視引述消息人士報道，下月3日起，入境中國內地將不用入住隔離設施，只須自我家居監察三天，即「0+3」，意味中國明年起將全面開放。港區人大常委譚耀宗亦表示，相信香港與內地「通關在望」，但憂慮人多生亂，呼籲須做到安全有序。而通關雖然可刺激經濟，但亦有港人憂慮，通關會讓內地人涌港購藥和接種疫苗，令香港再現藥物荒和疫苗荒。

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除在港親中傳媒香港衛視具體地提及1月3日中國全面開放外，傳統左派報章《文匯報》今(22日)早再以頭版全版報道通關消息，標題更由十天前的《通關有盼》，發展為《通關復常「快了」》，指多個口岸人氣多了，且動作頻頻，包括香港鐵路公司向羅湖及落馬洲站口岸商戶發出信件，表示會於下月3日至6日檢查相關口岸商店的設備和運行情況；另外，據了解，入境處和海關等紀律部隊將抽調逾千名人員，最快下周初返回各個出入境口岸；鐵路相關工會亦透露，兩丶三年前因口岸關閉而調往其他車站的員工，近日亦陸續被召回。

來自香港的全國人大常委譚耀宗昨日啟程前往北京開會時回應記者提問中港全面通關安排時說∶「我是相信，通關是在望的」，各方面亦傳來各項準備工作進行中，「希望通關前夕做好準備工作，以免一通(關)的時候，可能有很多人想同一時間去，如出現混亂就不好了，所以我希望安排妥當些，……要安全丶有序，唔好出現亂子。」

在北京，外交部發言人毛寧昨在例行記者會上被問及是否有計畫進一步優化入境隔離措施時，沒有正面回應，只表示，新冠疫情爆發近三年來，中方堅持統籌兼顧丶合作共贏，將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利。

在中港通關消息傳來之際，商界大表歡迎，中港兩地餐飲股昨亦大幅上升，港股收市升65點，報19160點，但成交淡靜，全日僅錄得693億港元交易，是10月初以來的最低水平。

不過，有不同群組在轉發中國傳媒指復必泰疫苗已在港註冊，內地居民可前往香港接種的消息時，不少回應都是憂慮，香港的二價疫苗加強針和必理痛可能會被搶光；一些移居外國者更打趣地問，須否由外地寄藥回港。

中港疫情前，人員往來甚少限制，不少內地人來港搶購內地稀缺或品質保障不足的貨品，不少商店和醫院檢查營業額大漲，但亦令香港一度出現「奶粉荒」丶孕婦的「產床荒」等問題，甚至造成中港矛盾。