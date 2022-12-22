小三通明年春節復航 首波優先開放金馬民眾

小三通議題

中央社報道，小三通分階段啟動復航，台灣陸委會今天（12月22日）在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通項目」，首波開放以金馬地區民眾優先，但未包含台商中轉。實施期間自明年1月7日至2月6日止。

廣告 繼續瀏覽後續

報道指出，兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，因新冠疫情停航至今，兩岸皆無法通過小三通往來。

陸委會今天在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通項目」，說明階段性如何協助金馬民眾的春節交通安排，衛福部則報告金馬地區醫療整備量能，另外，交通部報告盤整後的民眾返台需求。

陸委會說，此次項目是在疫情風險可控下循序漸進恢復小三通，以春節項目作為試點，後續再進行滾動檢討，實施期間自明年1月7日至2月6日為止，航班申請采項目申請方式，搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。

陸委會並強調，專案執行將由相關部會及地方政府通力合作，做好整備工作。近期中國疫情升溫且資訊不透明，相關機關一定會在作好防疫工作的前提下，執行上述專案，以確保台灣人的健康及安全。

行政院長蘇貞昌今天也說，金馬民眾過年回鄉團聚是重要習俗，但仍要注意中國疫情，且離島醫療量能薄弱，要做好準備不能有破口；未來順利成功，還可再進一步開放。

對於上述消息，不少金門陸配受訪時表示激動、開心，因為終於可以去大陸探親。

小三通是指台灣通過兩個離島金門和馬祖，與大陸的廈門和馬尾，進行“兩門對開，兩馬先行”的直接通航、通商和通郵。小三通在2001年1月2日啟動，但冠病疫情暴發後，從2020年2月10日暫停至今。

台灣從10月13日起開放邊境，小三通並沒有同步解封。

另外，金門縣長當選人陳福海昨天參與春節疏運業務協調工作會議後也說，小三通復航以探親與人道為需求申請，初步未規畫台商中轉模式，不會稀釋運能。