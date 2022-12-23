傳將在德國設廠 台積電：不排除可能性但尚無具體計畫

台積電德國設廠計畫

中央社今天12月23日報道稱，據外媒消息，台積電可能在德國設廠，明年初將派團隊前往德國，討論相關事宜。台積電對此表示，不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

全球芯片龍頭台積電除在美國及日本設廠，不斷地擴大全球布局，國內外媒體也多次報道說，台積電將前往德國設廠；先前就傳出台積電建廠評估小組已拍板將前往德國設立12吋晶圓廠。

中央社指出，金融時報與日經新聞今天報導，台積電目前正與關鍵供貨商進行深度磋商，預計明年初派遣團隊前往德國，討論可能在當地設廠一事，包括德國政府所能提供的支持程度及當地供應鏈能力，以滿足台積電需求。

據金融時報表示，台積電的首座位於歐洲的工廠廠址可能設在德國東部城市德累斯頓（Dresden），此舉將使台積電能夠利用該地區汽車行業蓬勃發展的需求進行發展。

德國媒體資本雜誌早在今年10月就曾披露，德國經濟部對台積電設廠事宜不予置評，但強調願提供補貼，鼓勵半導體業者在德國設廠。一名發言人表示，德國政府目標是“提升德國和歐盟的研發能力和產能，為供應鏈的多元化營造有利條件。”

對此，台積電錶示，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電拓展全球製造版圖是基於客戶需求、商機、運營效率和成本經濟等多方面的考量，不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。一切以公司正式對外公告為主。

先前，台積電董事長劉德音也在法說會上指出，台積電持續評估各地點可能建廠方案，海外建廠以客戶需求為主要考量，台積電已在美國及日本開始建廠，歐洲客戶則比較少，目前繼續評估中，沒有具體方案。

中央社援引半導體業者指出，台積電已在美國與日本兩地設廠，其中，美國亞利桑那州廠不僅將製程技術由5奈米提升為4奈米，並擴大投資3奈米，產能規模也擴增至月產5萬片。與此同時，市場傳出台積電獲得特斯拉高級芯片大單，並且特斯拉成為美國新廠前三大客戶。

另外，為因應美國及日本廠需求，台積電已外派工程師前往支持，業者表示，台積電未來若再前往德國投資設廠，人力方面恐將更加吃緊；營運獲利壓力也會因此進一步升高。