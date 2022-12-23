台積電德國設廠計畫

傳將在德國設廠 台積電：不排除可能性但尚無具體計畫

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Flags of Taiwan and Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) are displayed next to its headquarters in Hsinchu, Taiwan October 5, 2017. Picture taken October 5, 2017.
Flags of Taiwan and Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) are displayed next to its headquarters in Hsinchu, Taiwan October 5, 2017. Picture taken October 5, 2017. REUTERS - Eason Lam
作者： 夏榕
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中央社今天12月23日報道稱，據外媒消息，台積電可能在德國設廠，明年初將派團隊前往德國，討論相關事宜。台積電對此表示，不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。

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全球芯片龍頭台積電除在美國及日本設廠，不斷地擴大全球布局，國內外媒體也多次報道說，台積電將前往德國設廠；先前就傳出台積電建廠評估小組已拍板將前往德國設立12吋晶圓廠。

中央社指出，金融時報與日經新聞今天報導，台積電目前正與關鍵供貨商進行深度磋商，預計明年初派遣團隊前往德國，討論可能在當地設廠一事，包括德國政府所能提供的支持程度及當地供應鏈能力，以滿足台積電需求。

據金融時報表示，台積電的首座位於歐洲的工廠廠址可能設在德國東部城市德累斯頓（Dresden），此舉將使台積電能夠利用該地區汽車行業蓬勃發展的需求進行發展。

德國媒體資本雜誌早在今年10月就曾披露，德國經濟部對台積電設廠事宜不予置評，但強調願提供補貼，鼓勵半導體業者在德國設廠。一名發言人表示，德國政府目標是“提升德國和歐盟的研發能力和產能，為供應鏈的多元化營造有利條件。”

對此，台積電錶示，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電拓展全球製造版圖是基於客戶需求、商機、運營效率和成本經濟等多方面的考量，不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。一切以公司正式對外公告為主。

先前，台積電董事長劉德音也在法說會上指出，台積電持續評估各地點可能建廠方案，海外建廠以客戶需求為主要考量，台積電已在美國及日本開始建廠，歐洲客戶則比較少，目前繼續評估中，沒有具體方案。

中央社援引半導體業者指出，台積電已在美國與日本兩地設廠，其中，美國亞利桑那州廠不僅將製程技術由5奈米提升為4奈米，並擴大投資3奈米，產能規模也擴增至月產5萬片。與此同時，市場傳出台積電獲得特斯拉高級芯片大單，並且特斯拉成為美國新廠前三大客戶。

另外，為因應美國及日本廠需求，台積電已外派工程師前往支持，業者表示，台積電未來若再前往德國投資設廠，人力方面恐將更加吃緊；營運獲利壓力也會因此進一步升高。

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