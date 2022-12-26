中國疫情處「海嘯期」 港府為1月中與中國逐步通關作準備  專家籲把關

香港/中國/疫情通關

26.12 通關協調組召開首次會議, 特首李家超(圖中穿紅衣者)曾列席鼓勵各政策局長上下一心, 其右為身兼組長的政務司長陳國基(政府新聞處圖片)

在印度收緊中國和香港等五地人士入境安排丶要求該等地區人士入境必須進行核酸檢測之時，香港獲得北京的中央政府同意「逐步丶有序丶全面『通關』」，目標在1月中前落實，而包含所有政策局的「通關事務協調組」亦在聖誕日召開首次會議，商討「通關」方案。因應中國內地疫情被指處於「海嘯期」，不同的傳染病專家均提出減低通關對香港醫療資源帶來的負荷，建議包括要求入境者須先接種疫苗，並配以配額和核酸檢測要求；向來港接種疫苗者收取費用等。

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來自香港的全國人大常委譚耀宗今(26日)早更在電台叩應節目進一步表示，相信香港與中國內地有望在明年6月全面通關，認為現時進度已較預期快。他又說，內地當局研判新冠病毒是傳染性強丶殺傷力弱，當地疫情擴散程度與香港相若，雙方正逐漸建立群體免疫。

香港疫情現時正處於高平台期，已經連續三天每日新增感染個案超過二萬宗，昨(25日)午公布的最新單日感染人數為21255人，令於去年底開始的第五波疫情感染人數累積增至超過247.2萬人；最新單日新增死亡人數亦上升至50人，令本波疫情的死亡人數累積至11249人。

就在香港感染人數衝破二萬人之際，行政長官李家超於24日結束北京述職之行返港後宣布，已獲得中央同意「逐步丶有序丶全面『通關』」，港府會即時聯絡有關單位，包括國家衞生健康委員會丶國務院港澳事務辦公室丶廣東及深圳市政府，以積極尋求共識方案，當中包括每日出入境人數丶先行通關的口岸等，再報請中央審批，目標是在1月中前落實。他強調，通關方案會兼顧兩地疫情變化和風險管理，在盡量滿足需求及安全有序的要求下，取得最有利的平衡，強調「一定要做到唔出亂」。

港府並即時成立「通關事務協調組」專責處理相關事宜，由港府第二把手的政務司司長陳國基帶領，成員包括整個政府的15個政策局，而「通關組」亦隨即在昨日舉行會議。

數名與會者在會後於社交平台上發帖，當中，身兼組長的政務司長陳國基指出，正「爭分奪秒丶雙軌並行」地推進通關籌備工作，一方面是召開會議，就口岸運作丶交通配套丶風險管理等不同環節商討並協調所需準備工作；另一方面，亦已與中央丶廣東省和深圳市相關單位聯繫，共同向逐步丶有序丶全面「通關」的目標邁進，期求儘快擬訂一套穩妥的「通關」方案，並就各所涉環節做好準備。

因應內地疫情在放開封控措施後爆發，公眾憂慮通關會增加香港的醫療負擔，本身是醫生的行政會議成員林正財向傳媒表示，相信通關會有序推行，配額會逐步增加，並平衡香港醫療系統的承擔能力。他同時建議港府研究善用私營醫療服務，以應付通關後增加的醫療需要，包括鼓勵更多私家診所提供新冠口服藥，並加強宣傳，以免旅客涌往公立醫院的急症室求診。

另外，香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁今早在電台節目指出，內地公布的疫情與實際數字相差數以千倍或萬倍計，形容當地疫情目前處於「海嘯期」，下月與內地通關對香港的疫情肯定有風險，然而，根據港大公共衛生學院研究推算，近日本地陽性人數佔整體人口比例約2至3%，即每日有約15至20萬名感染者，假設內地輸入的數字每日有數百宗，對本地風險影響十分輕微，1000宗以內的輸入個案對本地醫療系統而言，並非不可承受。

他估計，通關初期，人流應該不多，而內地旅客主要來港購買藥物丶接種疫苗，呼籲政府作好準備，包括設立配額；內地人士入境的檢測要求與海外人士看齊，即入境前後須進行兩次核酸檢測，抵港後連續五日均要進行快測，以阻截少數「漏網」的陽性個案；優先確保本地止痛退燒藥物供應充足；考慮到部分內地旅客以接種新冠疫苗為目的來港，建議向在港接種疫苗的非本地居民收費，以免浪費公帑。

另外，身兼港府專家的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦認為，應畫一海外和內地人士來港的核酸檢測要求，並對內地人士實施「疫苗通行證」，即須接種至少三針疫苗才可進入指定場所，同時配合通關配額，相信能減低通關為本地醫療帶來的負荷。