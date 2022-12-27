法媒也在問 台灣能抵禦中國嗎？

中國/台灣/軍事

由於對全球地緣政治的巨大影響，台海局勢牽動全世界的注意力。台灣是否會成為亞洲的烏克蘭？能否頂得住中國可能的侵犯？等問題都成為關注和討論的焦點。

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費加羅報的社論再次提出這個問題，並指出，台灣會成為亞洲的烏克蘭就是美國所擔心的情況。隨着戰爭在歐洲的門口肆虐，美國正在呼籲其西方盟友跟隨它在亞洲的支點，以對抗中國的領土慾望。北京上周末在台灣海峽的武力展示再次點燃了人們對其武力奪回這個島嶼的擔憂。據美國五角大樓稱，為入侵台灣進行裝備和訓練，人民解放軍已接到在2027年做好準備的命令。這也恰好是習近平第三任期結束的時候。

作為自毛澤東以來最獨裁、最強大的領導人，習近平希望在歷史上留下印記，並發誓要比前任舵手做得更好，在其統治期間 或"不惜一切代價 "奪回台灣。

這篇社論指出，最重要的是，台灣開始成為獨裁者極權主義地平線上的一個污點，獨裁者在上一次中共代表大會上給出了一個新的專制主義轉折。但台灣這個亞洲小龍已經上升到全球第15個經濟大國的行列，並且自20世紀80年代的政治改革以來，建立了自己的民主模式。因此，就與習近平的儒家社會不適合民主的論調相矛盾。

但現在的問題是，台灣是否有足夠的實力來抵禦中國？作者是觀點是，台灣正從不畏強敵，與俄羅斯軍隊對抗的烏克蘭人那裡得到啟示，並準備獨自面對中國......同時，由於烏克蘭戰爭的教訓，台灣得到了來自華盛頓的大量軍事援助，目標更加明確：減少船隻和重型設備，增加導彈以阻止解放軍的進攻。

文章最後指出，但中國這條龍並不打算放棄，因為它感到生存受到了威脅。