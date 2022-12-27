面對中國威脅 台灣延長義務兵役期至一年

台灣延長兵役期

台灣總統蔡英文今天（12月27日）宣布，由於來自中國的威脅越來越大，台灣的義務兵役期限將從目前的四個月延長至一年。路透社報道稱，蔡英文總統在新聞發布會上說：“只要台灣足夠強大，它就會是全世界民主自由的家園，不會成為戰場。”

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法新社援引台灣總統蔡英文在新聞發布會上說：“目前四個月的兵役不足以應對不斷快速變化的形勢”，“我們決定從 2024 年起恢復一年兵役”，她補充說。這項改革將適用於 2005 年 1 月 1 日之後出生的所有男性。

法新社續稱，擁有 2400 萬居民的民主島嶼台灣一直生活在中國入侵的威脅之下，中國認為台灣是其領土的一部分，有朝一日會被收復，必要時還會用武力收復。

這一消息是在中國在台灣附近舉行的軍事演習兩天後宣布的，北京表示，這是為回應華盛頓和台北之間的“挑釁”和“勾結”而組織的。

蔡英文總統重申：“沒有人想要戰爭……但是，我的同胞們，和平不會從天而降。”

在中國國家主席習近平的領導下，隨着關係惡化，北京加大了對台灣的軍事、外交和經濟壓力。中國侵台的可能性也越來越讓西方和中國的許多鄰國感到擔憂。

習近平在 10 月第三次連任中國領導人後，明確表示：“統一”台灣不能等到子孫後代。自 1949 年中國內戰結束以來，中國大陸和台灣一直處於分離狀態。

法新社指出，據五角大樓估計，兩岸如果發生衝突，台灣陸軍只有 88,000 名士兵，而北京有 100 萬名。此外，北京在軍事裝備方面也有相當大的優勢。

台灣此前加強了對預備役人員的訓練，並增加了戰鬥機和反艦導彈的採購，以加強其防禦能力。 但專家表示，這還不夠。

在這個多山的島嶼成為一個進步的民主國家之前，曾經不受歡迎的義務兵役制度是由軍事獨裁統治引入的。

台灣上屆政府將其從一年縮短為四個月，寧願發展一支新兵部隊。但最近的民意調查顯示，超過四分之三的台灣人認為這段時間太短。

由於財政激勵不力，台灣軍方也在努力招募和留住全職人員。

法新社說，蔡英文強調出，延長兵役的決定“是無比困難的決定，但身為三軍統帥，為了讓台灣永續生存，這是無可迴避的責任。”