香港往中國城市航班搜尋量亦升逾5倍

香港航班

對於當局的宣布包括有序恢復出境旅遊，不少民眾隨即急急上線搜查機票和簽證安排。 根據中國傳媒報道，消息發布後15分鐘內，旅遊平台的國際機票搜索量以倍數增長，例如「去哪兒」的相關搜索量增長7倍丶「同程」增加8倍半，而「攜程」則在半小時內大增10倍。另外，「同程」平台的簽證搜索量亦瞬時增長10倍。

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目的地方面，「去哪兒」平台數據顯示，熱門目的地為泰國丶日本和南韓；攜程平台則依次以澳門丶香港丶日本丶泰國丶南韓丶美國丶新加坡丶馬來西亞丶澳洲和英國為多。至於出境游的主要搜索用戶，「同程」平台顯示是來自於北京丶上海及廣州三地。

入境方面，機票搜尋量亦大升。據「攜程」平台數據，中國內地宣布取消入境隔離要求後半小時，香港往內地航班搜索量按周急升5.21倍；而搜索量最多的五個目的地依次為上海(增10.4倍)丶北京丶杭州丶成都及南京(增4.1倍)。

但分析指，由於全球主要經濟體控制通脹水平，出境游整體機票和酒店價格因設施和人力恢復須時，短期內難以回落，尚需一些時間才可望回落至疫情前的水平。

另外，申請簽證亦可能成為難題，首先是中國護照新辦或者過期換證仍以商務丶留學丶探親等為先；二是受疫情影響，多間外國駐華使領館人手不足，導致辦理簽證需時。

中國武漢2019年底爆發新型肺炎，昨晚突然宣布改為新型冠狀病毒感染，並放寬防疫措施，國務院聯防聯控機制解釋，中外專家普遍認為，新冠病毒變異大方向，是更趨向於上呼吸道感染及更短潛伏期，將在自然界長期存在；雖然感染Omicron變異株人數多，但無癥狀感染及輕症佔超過九成，重症及病亡率極低，加上中國累計已接種超過34億劑新冠疫苗，3歲以上人群全程接種率超過九成，因此已具備調整為「乙類乙管」的基本條件。