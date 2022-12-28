中國人大將就海外律師處理香港國安法事宜作出規定 望周五有眉目

香港國安法

因壹傳媒主席黎智英聘用英籍禦用大律師敖雲天(Tim Owen音譯)觸發的《港區國安法》釋法爭議，昨(27日)早有階段性發展，就是國務院港澳辦主任夏寶龍正式向人大常委會提請解釋該法「有關條款」，至於提請釋法的內容會否比港府要求就國安法案件聘用海外大律師事宜的範圍闊，以至官方立場如何等問題，均須等待本周五常委會議結束後才有分曉。

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根據新華社報道，十三屆全國人大常委會第三十八次會議昨日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，在人大委員長栗戰書主持下，聽取了多項議案，當中包括之前沒有包括在議程內的「國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍受國務院委託作的關於提請解釋香港特別行政區維護國家安全法有關條款的議案的說明」。

報道沒有提及「說明」內容，會否如親北京人士所言般，釋法範圍大於港府要求的國安法案件能否聘用海外律師處理，來自香港的人大常委譚耀宗會後表示，現階段不能夠透露內容，要留待星期五會議結束後，才能作出回應。列席的基本法委員會副主任譚惠珠亦拒絕評論，只是說，希望常委會今次會期能解決問題，認為相關問題早日處理，有助控辯雙方有更多時間備案。

港府上月底提出的要求，是就「根據《香港國安法》的立法原意和目的，沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作？」向中央建議提請全國人大常委會解釋。

曾撰文質疑「有要求釋法，釋哪一條」的香港特區政府首任律政司長梁愛詩，在被問及人大常委會就《港區國安法》釋法事宜時，昨向《明報》表示，不知道釋法內容，但如果法律不清楚，人大常委會可補充或修改法律，認為是應該的，尤其國安法解釋權是在人大常委會。梁愛詩之前用白紙黑字寫下的意見，主要是支持香港最高級的終審法院駁回港府反對黎智英聘請海外律師的上訴。

由港澳辦成立的港澳研究會，其顧問劉兆佳估計，中央政府可能會把處理範圍擴大至「什麽律師才能處理國安法審訊問題」，以確保審訊過程不幹擾國家安全，意即如何確保相關律師可取信於中央。

全國僑聯副主席盧文端日前曾在報章撰文，指人大釋法不可能只考慮國安法案件可否聘請海外律師的問題，會結合「完善特別行政區司法制度和法律體系」，確保國安法準確和貫徹實施，並儘可能使本來可在香港司法體系內解決的問題，毋須再通過人大釋法解決。

提交報告並要求國務院提請人大釋法的李家超，以香港行政長官及特區維護國家安全委員會主席的身份在新華社發出報道後表示，歡迎並感謝中央接納他的建議，把釋法議案列入人大常委會議程，他熱切注意人大常委會的審議結果。

港府上月底向港澳辦提交報告，要求人大常委會就國安法釋法，但遲遲未有進一步消息，以致有評論指，北京政府可能不會就國安法釋法，要求港府在香港體制內解決；甚至近年言論親建制的終院前常任法官烈顯倫亦撰長文，以「香港司法獨立存亡受威脅」為題，表示對港府提請釋法之舉感到意外，指港府這是尋求司法面貌徹底改變，把議題升級至這程度，很難見到開心結局；而一旦釋法推翻法院決定，將嚴重損壞司法獨立，香港高度自治亦會被破壞，後果無法估計。但其間仍有不少建制派人士支持人大常委會釋法。

黎智英涉嫌違反國安法一案，港府三度阻撓他聘用英國禦用大律師敖雲天失敗而要求人大釋法，但因人大未有消息而令案件審訊日期由本月1日開審，延至明年9月。