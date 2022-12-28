中國赴港簽注下月8日起複辦  藥廠即登記到港注射疫苗  業界籲收費減衝擊

香港通關

隨着中國宣布下月8日起「通關」，移民管理局亦決定，由該日起，有序恢復辦理中國內地居民旅遊丶商務赴港簽注。不過，香港政府仍未就有序通關方案拍板，而不同的出入境配額建議中，最高是每天10萬人次；而內地有藥廠更已開始為到港接種復必泰疫苗進行登記，讓港人更憂慮通關後會迎來「搶藥搶針」潮。

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中國移民管理局昨(27日)午公布，因應疫情防控新階段新形勢新要求，下月8日起，會有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊丶訪友申請普通護照；恢復辦理內地居民旅遊丶商務赴港簽注；恢復受理審批外國人申請普通簽證延期丶換髮丶補發，以及執行過境免簽政策；恢復口岸簽證簽發丶一定時間內免簽入境和臨時入境許可；以及逐步恢復陸路口岸的客運通關丶邊民通道的旅客和邊民出入境。

獲得簽注後，赴港內地居民可能仍須受限於每天入境人數限制，但由政務司司長帶領的「通關事務協調組」仍未公布有序通關方案，包括是否要求內地人入境須持核酸檢測陰性報告和人數上限等，以人數上限為例，親北京的工聯會，其立法會議員黃國建議，按照緊急需要丶經商丶家庭團聚等優先次序，每日至少1萬個配額通關；立法會最大政黨的民建聯議員陳恆鑌則認為，每日配額可定於2萬；田北辰議員則期望，首階段限額為每天10萬人，認為這限額既可滿足三年未能探親的需求，又在香港的核酸檢測能力丶跨境交通配套及兩地醫療體系的負荷之內。

另外，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目建議，通關初期將入境香港的配額優先預留予已完成接種三針的人士，相信可把對本地醫療系統的影響減到最低，因為完成接種三針者，九成八以上確診後病情輕微。

然而，在滿足通關需求之外，不少港人既憂慮打開大門會迎來內地的變種病毒，又擔心盛傳防疫藥物不足的內地人會涌港搶購醫治發熱和感冒的藥品，事實上，部分地區不少藥房用於退燒止痛及傷風感冒的必理痛已售罄，連鎖藥店萬寧和屈臣氏已下達限購令，最新是分別每人限購2盒和3盒。

在香港藥品供應吃緊之時，剛於上星期獲港府註冊丶可供應香港私營醫護服務的復必泰和科興疫苗，當中的復必泰二價疫苗已開放讓中國內地居民登記赴港接種，事緣復必泰的中國代理商復星醫藥，其旗下的復星健康昨日宣布，開放內地人赴港接種復必泰二價疫苗接種意向登記，預約成功後，可在兩地正式恢復通關後在香港自費接種。

復星公告詳列什麽人適合接種復必泰二價疫苗以及時間間隔等條件，但未有打針的價錢和具體地點等資料。而用戶只須輸入姓名丶年齡丶染疫紀錄等資料，便可登記，但成功登記意向不代表成功預約接種，至於如何才能成功預約，網站未有進一步闡明。另外，亦有私家醫院接獲非本地居民查詢來港打針的資料，但因未有通關資料而未能作出具體安排。

對此，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，中國內地目前只有滅活疫苗，未有二價疫苗，加上內地疫情嚴峻，Omicron(奧米克戎)病毒肆虐，相信通關後，會吸引一批有經濟能力的內地人來港接種，但由於屬於的人市場，應不會影響政府為港人購買的190萬劑二價疫苗，但須監察公營市場的疫苗供應量會否因私人市場需求急增而受影響。

他在電台節目上指出，內地人來港接種疫苗，或多或少會加重香港醫療系統的壓力，短期甚至可能超出本地的社會配套能力，認為內地人在通關後來港打針，必須收費，港府應表明不會免費提供疫苗或藥物，否則會吸引更多人來打針甚至治療，加重醫療負擔。

港府則表明，在政府疫苗接種計畫下，復必泰二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗將優先免費提供予香港居民接種，非香港居民將繼續獲免費提供復必泰原始病毒株疫苗和克爾來福疫苗。另外，曾在香港接受新冠疫苗注射或已持有政府疫苗接種計畫預約登記的非香港居民，仍可選擇免費接種復必泰二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗。