大陸疫情擴散台灣決定由中國返台者在機場強制快篩

新冠疫情感染

針對大陸宣布解封，導致疫情快速擴散，再加上大陸入出境也將從1月8日起大鬆綁，台灣方面預估，春節期間至少將有三萬名台灣民眾將從大陸返台過年，必須嚴加防範，台灣行政院擴大防疫會議今天拍板，將儘速針對大陸入境台灣的旅客實施新冠肺炎篩檢。

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台灣流行疫情指揮中心今天在擴大防議會議中報告指出，中國本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，熱區以各大城市為主，估計將陸續從12月底到明年1月達到第一波高峰。加上春節返鄉人潮，將可能使疫情從城市向農村地區擴散，整體疫情可能持續超過三個月。

台灣疫情指揮中心也說，中國從明年1月8日起，針對染疫者不再實行隔離措施，也取消入境後核酸檢測，因此台灣應採取積極措施，加強維持邊境管理。

指揮中心表示，台灣本周確診數比起上周已經連續兩天增幅7000例，由於兩岸往來頻繁，雖然還沒有觀光客入境，仍建議儘快針對從中國入境的旅客進行采檢。

行政院長蘇貞昌在會中拍板同意疫情指揮中心的提議，實施日期由指揮中心決定，他並指示所屬，今天就協同相關部會盤點醫療量能，在機場規畫硬設備，並應考慮明年1月7日將實施的「金馬地區民眾春節交通項目」的執行措施是否也要相應調整。

台灣的中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬贊成在機場針對大陸抵台旅客實施強制快篩。他說，台商或陸配如果快篩呈陽性，應比照台灣民眾，回到住處居家隔離。他也提醒，從大陸入境者大多接種科興、國藥等疫苗，回到台灣後，應追加接種BNT、莫德納等疫苗，或是次世代疫苗。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁則說，中國大陸在病毒防疫路徑及思維與台灣及世界各國一樣，但大陸把過程壓縮在極短時間內完成，勢必提高染疫和死亡人數，增加醫療量能負擔；他預估大陸這波疫情，到明年二月將有四億兩千萬人感染，近百萬人死亡，要如何控制感染人數，是目前大陸最重要的挑戰。