美國務院批准對台出售“火山反坦克布雷系統”

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美國國防部國防安全合作局（DSCA）12月28日宣布，國務院已經批准可能向台灣出售“火山反坦克布雷系統”（(vehicle-launched anti-tank mine-laying systems）及設備，總額約為1.8億美元，並即日進行知會國會程序。這是繼12月6日之後，拜登政府月內第2次批准對台軍售。

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據中央社報導，這次軍售的主要項目包括“火山反坦克布雷系統”、10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用假彈）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備、操作與維護培訓等。

美國國防部國防安全合作局稱，“這項擬議的銷售通過支持受方繼續努力使其武裝部隊現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國的國家、經濟和安全利益。擬議的銷售將有助於改善受方的安全，並協助維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟進步。”

12月6日， 美國國務院批准向台出售總金額逾4億美元的飛機標準零部件和有關裝備共兩筆軍售，總金額為4.28億美元。

報導指，台灣總統府29日發布新聞稿表示，這是拜登政府任內第8度，也是今年第7度宣布對台軍售。感謝美國政府依照《台灣關係法》及“六項保證”，持續落實對台安全承諾。