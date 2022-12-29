香港今起幾乎盡撤防疫措施 入境毋須檢測 惟留口罩令

香港新冠疫情

隨着中國決定下月8日「開關」， 香港政府亦突然決定，取消大部分防疫措施。由今（29日）天起，旅客入境香港前毋須進行核酸檢測丶出入場所毋須持有疫苗通行證丶公眾地方聚集人數不再設限丶密切接觸者毋須隔離檢疫等，但會維持口罩令。流行病學專家高本恩教授認為，是次放寬措施不會構成任何額外風險，尤其是撤銷檢疫令。

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香港疫情仍在高位平台期，單日新增感染個案在二萬宗上下浮動，前天的單日新增陽性個案有20865宗，輸入個案佔5.6%；另多59人死亡，令自去年底起的第五波疫情共計有11408人死亡。事實上，撇除快測的核酸陽性個案計算，其七天移動平均數字仍在上升，以截至昨天的七天內，每天平均有 4817.6宗陽性個案，較之前一個七天(即12 月 15 日至 21 日)的每日平均宗數上升三成。

面對上述數字和港府衛生官員日前仍在警告確診數字迅速上升，甚至四天前仍強調要保留疫苗通行證，特首李家超昨天宣布大幅放寬防疫措施時，被傳媒質疑是政策大轉彎和看北京臉色行事，特首沒有正面回應，只是強調，半年來一直在準備，決定「絕非突如其來」，且由高疫苗接種率和感染而建成的防疫屏障較為廣泛及整體，有信心風險可控，而放寬亦是回應社會訴求，並期望藉此向外界發出香港已復常的信息。

根據港府公布，對外而言，今日起會撤銷所有抵港人士抵港後的核酸檢測要求，但會「建議」他們抵港後連續五天丶每天進行快速抗原測試。入境前，他們均須於航班預定起飛時間或預定抵港時間前24小時內進行快速測試丶或於48小時內進行核酸檢測，並在取得陰性結果後方可來港。有關檢測結果可自行上報衛生署或保存90日以備港府人員查核。

在香港本土內，港府亦取消大部分防疫措施，包括取消檢疫令及不再界定密切接觸者，改為向密接者發出健康措施建議；另亦取消包括公眾場所不得有超過12人聚集的限聚令等社交距離措施，但維持口罩令。與特首一同出席記者會的醫務衞生局局長盧寵茂解釋，維持口罩令是要避免市民冬季受新冠和流感夾擊引起嚴重病症，並可保障本港醫療系統。

本地專家普遍認為，是次放寬不會構成額外風險，當中，香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩(Benjamin Cowling)指出，當中尤以撤銷檢疫令的影響輕微，因為港府早前已無法界定所有密切接觸者，只要求同住家人檢疫，故檢疫令對防止傳播成效不高。

至於撤銷進入場所須持疫苗通行證的要求，不少專家早在在今年7丶8月時已提出，指香港混合免疫屏障已足夠，但港府堅拒，令飲食和娛樂界叫苦連天，即使在上周六，盧寵茂仍堅稱長者和幼童的接種率低為由而拒絕撤銷疫苗通行證。但在昨天，盧以「已建立穩固防疫屏障」為由而撤銷，但接種率在這四天內未有明顯改變。根據衛生署數據，截至昨晚，12歲或以上市民的第三針接種率為83.2%，其中年滿80歲長者的第三針接種率為63.53%，較上周六增加0.11個百分點，較三個月前亦只微升7個百分點。至於3至11歲的幼童，第三針接種率為30.62%，三個月間亦只升了7.37個百分點。