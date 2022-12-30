美宣布售台車載型陸上布雷系統台灣總統府表達感謝

軍售

美國國防安全合作署(DSCA)28日晚間宣布，國務院批准賣給台灣幾套車載型陸上機動布雷系統跟相關設備，金額約1億8000萬美元，行政部門已經通知國會。據了解，台灣陸軍在今年初，已經編列新台幣49億元，計畫對美採購陸上機動布雷系統及地雷，而美方宣布的金額，摺合台幣約55億4千萬元。

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這是拜登政府今年度第一次對台出售新的武器系統，美國國務院去年曾宣布，以軍售方式提供台灣所沒有的M109A6自走炮，後來以生產線排擠為理由，喊停這項軍售；接下來的六次軍售都是作業維持。

根據美國國防安全合作署宣布的內容，將賣給台灣幾套系統、卡車、反坦克地雷跟訓練彈等，這次軍售也包含技術服務與後勤支持，包含一名技術代表提供兩年的常駐服務，以及未來五年內，如果需要的話，美國政府代表和承包商將前往台灣，協助設備的裝設、訓練和計畫管理。

台灣總統府發言人張惇涵表示，這是拜登政府任內第八度，也是今年第七度宣布對台軍售。這次軍售項目具備高機動性的布雷效能，將有助於提升台灣的不對稱戰力，總統府表達感謝。

台灣國防部則指出，美國持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定和平的基礎。台灣外交部也表示高度歡迎，感謝美國持續落實對台灣的安全承諾。