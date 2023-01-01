台灣總統蔡英文願向中國提供援助應對新冠感染激增

台灣/中國

據法新社台北報道，台灣總統元旦向北京伸出橄欖枝，表示願向中國大陸“提供必要的援助”，以應對冠狀病毒感染的激增。但她同時指出，中國在台灣附近的軍事活動無助於和平與穩定。

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據中央社1月1日台北電，台灣總統蔡英文在元旦表示，“我們看到近來中國升溫的疫情狀況，只要有需要，基於人道關懷的立場，我們願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年”。

對於台灣如何保護自己免受中國疫情衝擊，蔡英文說，“許多國家升高相應措施，防止疫情擴散，依照最情況、專家指引，從今天起（1月1日）到1月31日止，台灣也會啟動相關防疫措施，確保民眾健康”。

對於中國國家主席習近平談“兩岸一家親”，蔡英文說，解放軍的活動無助和平。她還說，去年8月，中國在台海周邊的大規模演習，世界矚目，而我們沉穩應對，讓世界看到，台灣的堅韌和捍衛自由的決心。

蔡英文說，“從疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多同樣的挑戰，而戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作，共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福”。她還表示，“台海的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是所有人的共同期待”。

據法新社說，習近平在周五的另一次講話中表示，北京要堅決打擊分裂分子實現'台獨'的企圖，以及外部勢力對此的干預。

2022年，隨着北京加強對台灣的軍事、外交和經濟壓力，台灣和中國的關係惡化。當年的8月，北京在該島附近舉行了大規模軍事演習，以抗議當時的美國眾議院議長南希-佩洛西對台北的訪問。