中港股市佔全球新股集資榜三甲 香港明年更有機會翻倍

香港/股市

2022年，中國的上海丶深圳及香港股市的新股集資額依次佔據全球頭三位， 但香港仍未能恢復在2021年的表現。

中國經濟發展去年雖因疫情而備受質疑，但在加息衝擊資本市場以致新股上市集資活動明顯放緩的情況下，中國的上海丶深圳及香港股市的新股集資額依次佔據全球頭三位，合共佔去全球集資額1795億美元(下同)的54%。而受惠中國新上市規則的香港，今年新股集資額將會大幅反彈，四間大會計師行預期，新股集資額有望按年升八成至1.3倍不等。但即使如此，仍未能恢復香港在2021年的表現。

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全球去年只有一千三百多宗新股上市，共集資1795億美元，集資額按年大跌逾六成。根據國際市場信息公司Refinitiv的數據，在新股集資大縮水之際年，一向五甲不入的中國股市去年獨領風騷，位居冠軍的上海股市，有118間新公司上市，集資296.3億美元；排第二位的深圳股市，為144間新公司集資247.1億。

至於去年上半年表現不佳的香港，在最後一個交易日有五間公司上市而令它可繼續保持季軍之位，但數額與冠丶亞軍差近一半，只為75間新公司上市而募集到126.9億，集資額只及前年的29.5%，即大跌七成，創2012年以來的新低。

但香港的表現仍比傳統新股上市集資勝地的美國為佳，前年上市集資冠軍的美國納斯達克股市，去年因集資額重挫九成半而跌出十大，以88間新股上市集資52.9億而位居11位；而紐約股市則以集資近28億而在全球排第15位。

至於南韓則以集資112.1億而被擠至第四位，主要歸功於全球集資最大額的LG新能源(LG Energy Solution)去年初上市時集資107.5億；全球排第五位的沙特證券交易所，可說是集資新貴，它與晉身第八位的杜拜金融市場和排第九位的阿布紮比證券交易所，在國營事業及大型綜合企業上市支持下，在頭十位中佔去三席。

香港四大會計師行之一的安永指出，傳統新股市場為環球金融中心，較易受外圍經濟及環境因素影響，而去年因應股市調整，企業估值受損，以及缺乏大型新股上市，集資表現難免失色。但隨着各地央行加息步伐減慢，市場及企業估值將會修復，傳統新股市場能夠快速復蘇，相信紐約交易所丶倫敦證券交易所今年將有力爭取較高位置，屆時中東市場將難以匹敵。

香港四大會計師行均看好本地股市今年的新股集資前景，主要受惠於市場好轉和中國上市新規出台。當中，德勤會計師行料集資額可回升逾倍至2300億港元(折算約294.5億美元)，羅兵鹹永道丶安永則預測集資額會回升至2000億港元，畢馬威則料有1800億港元，按年升幅由1.3倍至81%。但即使以最樂觀的德勤的估計，今年的集資額亦只及2021年的429.6億美元的七成左右。

為了吸納更多公司來港上市，香港去年提出多項新的修訂，包括擴大兩地股票互聯互通範圍，並確認來港主要上市外國公司可納入港股通；以及修訂《上市規則》丶引入「特專科技公司」諮詢，容許新規則今年適用於五大特專科技行業的公司，包括新一代信息技術；先進硬件；先進材料；新能源及節能環保；及新食品及農業技術。