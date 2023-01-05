中港8日起通關 每天可有12萬人往來 要先核檢但毋須接種疫苗

中港通關

中國內地和香港將於本月8日(星期日)起恢復通關，每日北上的港人和南下的陸客各有6萬個名額，限額內人士持有48小時核酸檢測陰性結果，即可經7個口岸獲得入境；回程人士不受限額限制。通關首階段將不包括最常使用的羅湖口岸和高速鐵路，跨境學童亦不獲優待，要在第二階段才會進一步開放。

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中國國務院聯防聯控機制綜合組今(5日)午宣布，8日起優化中國內地與香港和澳門的通關安排，由香港入境人員，可憑48小時內酸檢測陰性結果入境，過關時將結果填入海關健康申明卡即可入境，並進入社會面，毋須檢疫；若有異常或出現發熱等癥狀人員，則由海關進行抗原檢測。陽性的無癥狀感染者或輕型病例，可採取居家丶居所隔離或自我照護。

當局又宣布，在逐步恢復水丶陸丶空口岸客運時，會取消對港澳航班的客座率限制，並逐步增加航班數量，亦會逐步恢復辦理內地居民的赴港簽注。至於由澳門入境人員，如7日內無外國或其他境外地區旅居史，無需檢測證明，其他檢疫措施維持不變。

為此，澳門宣布，由星期日起，由中國丶香港或台灣入境者，毋須出示檢測證明，由台港或中國以外地區入境澳門者，若欲前往中國，須出示48小時內核酸檢測陰性證明。

預約網頁今晚開通 高鐵最遲15日復運

香港特首李家超下午率領多名司局長召開記者會宣布細節，李家超指出，首階段陸路將先開三個口岸，分別是可接待3.5萬人的落馬洲支綫/福田口岸丶1萬人的深圳灣口岸和5000人的文錦渡管制站；另外，從中港客運碼頭丶港澳碼頭丶港珠澳大橋和機場等口岸入境者，雖不設名額，但會受有關交通工具的運力限制，每天約為一萬人；兩者合計，每天從香港北上內地的人數約為6萬人。他舉例稱，以此計算，兩個月便可讓佔香港人口一半的360萬人北上。政府會密切留意，適時檢討有關安排。

身兼「通關事務協調組」組長的政務司長陳國基在記者會上指出，兩地人士需各自經網上預約，包括在香港持有海外護照的人士，相關人士回程時毋須預約，即他們不會計算在限額內，此舉可確保回程人士不會因為拿不到名額而無法回港或返回內地。

他又說，往後階段會涉及開放其他口岸，包括羅湖丶深圳蓮塘口岸等；亦會增加來往人口限額；以及容許跨境學童在農曆年假後，毋須預約便可往返香港上實體課。但港府未有為第一階段定下時限，只表示運作順暢和安全後，會儘快作出檢討。

運輸及物流局局長林世雄解釋，羅湖口岸正在進行工程，而高鐵則因已停運約三年，須時演練和試運，首階段暫不開放。但他補充，計算演練所需時間，預計高鐵不遲於本月15日恢復運作，屆時可望恢復西九龍站至福田丶深圳北丶廣州南及廣州東的高鐵服務。

退燒藥足供公營醫院 不排除立法規管買賣

港府計畫，今日傍晚6時，港府網站便會開通預約網頁，取得特定口岸和特定時間後，便可按時按地入境內地。官員指出，網頁預設兩個月的預約時間，每名港人可為三名同行者預約。但特首補充，這不代表首階段會維期兩個月，通關安全有序運作後，可提前進入第二階段。

面對每天可能有高達12萬人往返中港的龐大人流，醫務衛生局長盧寵茂表示，本地的社區檢測中心和檢測站每日可應付10萬個檢測量，準備跨境人士自費使用標準服務，應可應付，而收費上限為150元，承辦商會在24小時內發出電子或紙本結果。他強調，非香港居民可自費使用私營醫療服務，非合資格人士若到公營醫療體系求診，要繳付全費方可取藥。

而為防內地人士來港搶購含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥以致供應短缺，盧寵茂表示，港府已將公營醫療系統的相關藥物儲存量提升至5丶6個月的使用量水平，足夠港人使用。另外，港府正考慮針對性支援私營醫療設施，也會預留給有需要的弱勢社群，不排除有需要時立法規管止痛退燒藥的買賣。