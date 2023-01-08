吐瓦魯國會議長泰歐率團抵台將訪問五天

台灣/吐瓦魯

繼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷四個月前訪台之後，吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo)今天也率領十二人訪問團抵達台灣，預計訪問五天。台灣總統蔡英文明天上午將在總統府接見訪問團。台灣總統府發言人張惇涵今天公 開對訪問團表達了誠摯歡迎，並表示，這充分展現吐瓦魯不分行政及立法部門對台灣的堅定支持。

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張惇涵指出，台灣與吐瓦魯不僅長年在醫療、農業、教育、資通訊及潔凈能源等領域有深厚合作關係，吐瓦魯也長期支持台灣的國際參與；近年來，兩國更是積極推動因應氣候變遷的交流與合作。

張惇涵說，台灣和吐瓦魯都是海洋國家，也共享民主自由的普世價值。期盼透過這次訪問，持續深化兩國友好合作關係，並持續攜手為兩國疫後經濟復蘇，以及全球永續發展共同努力。

吐瓦魯是台灣在南太平洋的四個友邦之一，兩國從1979年起建交至今，邁入第44年。泰歐是從2019年9月起擔任吐瓦魯的國會議長，曾經在2017年訪問台灣，這次是他以國會議長身分首度訪台灣。

泰歐訪台期間將與台灣立法院簽署聯合聲明，希望透過國會交流深化兩國友好合作關係；並將會晤外交部長吳釗燮，接受外交部政務次長田中光款宴，並參訪財團法人國際合作發展基金會、食品加工及水產養殖產業等相關經建文化設施。

台灣外交部透露，泰歐支持台灣參與國際組織不遺餘力，除了在2021年4月應台灣駐吐瓦魯大使館邀請，參與美國國會跨國串聯，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的社群推文活動；2021年5月，他也曾應邀，在線參加台灣外交部在台北舉辦的成立印太地區「福爾摩沙俱樂部」視頻會議，並代表吐瓦魯致詞。