解放軍再在台灣周邊軍演，台灣譴責不理性挑釁行動

台海/解放軍演練

2023年1月8日至9日，解放軍再次在台灣周邊開展實戰化軍事演習。台灣譴責不理性挑釁行動

儘管中國境內新冠疫情在各地大幅反彈，中國繼續向台灣施加軍事壓力。1月8日，再次在台灣周邊地區開展多兵種聯合實戰化演練。這是時隔14天，解放軍第二次在台海附近開展軍事演習。台灣總統府發言人譴責北京以莫須有指控，在台海周邊持續進行軍事活動。

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據中央社引述台灣國防部消息報道，自8日清晨6時起至9日清晨6時止，台灣方面共偵獲解放軍戰機57架次，其中28架次更越過了台海中線。

在北京方面，中國國防部1月8日晚發布簡短公報指出，這次多兵種聯合”戰備警巡和實戰化演練“的目的，旨在檢驗部隊聯合作戰努力，”反擊外部勢力、‘台獨’分裂勢力勾連挑釁行徑。“

台灣總統府發言人張惇涵9日就此發表公報，譴責對岸以莫須有的各種指控，在台海周邊進行軍事活動。他並表示，”台灣立場很清楚，不會升高衝突，不會挑起爭端，，但會堅定捍衛主權和國家安全“。

台灣國防部早些時候也譴責對岸採取“不理性挑釁行動，嚴重破壞台海及區域和平穩定。”

這是時隔兩周，解放軍再次在台海周邊演練。在此之前，去年12月26日，解放軍東部戰區分布25日在台灣周邊海空域演練的視頻。並稱演習活動是“針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。”台灣方面在12月26日宣布，偵獲解放軍戰機71架次，其中47架次越過海峽中線，並侵擾台灣西南空域。

中央社9日引述台灣學者分析指出，解放軍頻繁在台灣周邊演練，意在阻嚇華盛頓，不要落實2023年美國國防授權法的友台條款。

根據美國總統拜登去年年底簽署的國防授權法，美國將在未來五年向台灣提供100億美元的軍事援助。

美國眾議院議長佩洛西2022年8月初訪台之後，中美兩國圍繞台灣議題的緊張關係進一步升級。解放軍頻繁在台海附近演練，美國也不斷出台措施，力挺台灣。

解放軍再度在台灣周邊實戰化演練之際，中國境內正面對三年來最嚴重的新冠疫情高峰，許多地區醫療設施不堪重負。台灣方面近日兩次向對岸表示，願意提供幫助，未能得到對岸響應。