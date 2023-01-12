粵港高鐵周日復運   中港通關額單日增至13萬人次

香港/社會

因疫情停運近三年的廣深港高速鐵路，將於星期日(15日)恢復營運粵港段，屆時更會加開廣州東和東莞等三個站，而南下和北上各五千張車票，均毋須預約，購得車票和持有48小時核酸蟹性結果便可上車，意味現時南北行單日各六萬的通關人次，將各增至6.5萬，使通關人次無形中合共增至13萬。

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至於往來武漢丶長沙丶潮汕，以至上海及北京等中長途路線何時恢復，運輸及物流局局長林世雄今(12日)早在記者會表示，由於站點較多丶路程較長，仍需時與有關單位聯繫，暫時未知何時恢復服務；至於車票的增加，亦須視乎香港的西九龍總站的運作和票務需求，再作決定。曾任前九廣鐵路公司管理局主席的立法會議員田北辰估計，考慮到中國內地春運期間的高鐵客運壓力，中長途路線會在農曆新年後才有望恢復。

港府公布，高鐵復通初期會恢復往來香港的西九龍總站至福田丶深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務。中途站則包括光明城丶虎門丶慶盛及新增的東莞南和東莞站。高鐵西九龍口岸的開放時間與停運前相同，即上午6時半至晚上11時半。

根據安排，中港旅客可在今日中午起到網上購票，西九龍站現場購票服務則會遲兩小時開始，但屆時會全面改用電子票，並以實名制購票，電子票會連結港人的回鄉證，持回鄉證到車站入閘即可登車。

中國旅客方面，內地傳媒引述廣鐵集團消息指，旅客中午起可通過12306網站丶車站售票窗口丶代售點丶自動售票機等多種方式購票。根據規定，跨境車票不辦理到站變更，改簽後的車票不得退票，乘客須持有48小時內的核酸檢測無受感染結果報告。

中港通關五日以來，至今有約52萬人登記通關名額，其中農曆年廿七至大年初一的預約過關名額較滿，保安局局長鄧炳強表示，關員人手充足，亦有預留額外人手應對人流增長。