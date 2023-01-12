美兵推台海戰爭慘況國台辦批販賣中國威脅論陸委會批陸倒果為因

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美國有線電視新聞網（CNN）九日報導，華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）兵棋推演共軍在2026年入侵台灣，結果顯示美軍將「慘勝」，但開打三周就會有數千美軍陣亡、兩艘航空母艦被擊沉；共軍將有上萬人陣亡，大陸海軍「潰不成軍」；台灣則會被摧慘，軍隊估計有3500人傷亡，驅逐艦和巡防艦全被擊沉，水電供應等基本生活服務全斷，經濟重創。

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CSIS這份名為「下一場戰爭之第一戰」的兵推報告中說，這是迄今針對可能爆發的台海戰爭，最大規模、涵蓋範圍最廣的兵推之一。該智庫仿真廿四種戰況，顯示2026年共軍若犯台，將付出巨大代價，而且不會成功。但美、日、台同樣傷亡慘重，戰後美軍和共軍將雙雙陷入「癱瘓」。

針對CSIS發布這項兵棋推演，大陸國台辦發言人馬曉光回應指出，解放軍演訓是針對台美勾連，美國智庫的研究只是販賣「中國威脅論」，挑撥兩岸民眾情感。他也強調，「美國不是為台灣好，是要把台灣變戰場，變成炮灰。」

馬曉光說，美國一些智庫近一段時間圍繞台灣問題和台海局勢，‌‌頻頻推出一些所謂報告，打着學術研究的幌子，乾著精心算計的勾當，‌‌大肆渲染販賣中國威脅論，為其國內軍工集團牟利，‌‌挑撥兩岸民眾感情，拉攏盟友搞平台計畫服務，‌‌這些動機和目的都是顯而易見。

他說，凡事有因必有果。‌‌近來民進黨當局加緊與美國開展軍事勾連，人民解放軍的演練，‌‌是針對台美勾連和挑釁，破壞台海和平穩定的嚴重警告。‌‌對於這類報告，相信廣大台灣同胞有理智做出自己的判斷，不受蠱惑。

談到美國出台年度國防授權法案，馬曉光進一步說，「美國不是為台灣好，是要把台灣變戰場，變成炮灰。」大陸的做法是阻止台美勾連升級，也是為了維護兩岸和平穩定。

台灣陸委會則以書面響應表示，中共始終不放棄對台用武，近期更持續對台軍事恫嚇，脅迫台灣接受其錯誤的框架定位，這是台海不安主要的根源。對於國台辦方面始終倒果為因的不實說法，陸委會表達反對。

陸委會並說，對於美國朝野各界及智庫等對台海安全情勢的關切與重視，政府將持續提升自我防衛能力，致力維護台海和平穩定，並與美方等理念相近各國，在印太區域的安全利益上密切合作。