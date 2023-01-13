北京要求香港按其制訂的國安法修改法例

香港/國安法

中國和香港實行不同的法律和法律體系，但主管香港事務的北京官員夏寶龍表示，中國人大常委會制定《港區國安法 》時，已賦予該法例有凌駕性地位和優先適用的法律效力，故此，若香港本地法律規定與國安法不一致時，應當優先適用國安法，香港應「主動修改丶完善本地法律」，使香港法律與國安法有機統一。

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身兼政協副主席的國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今(13日)早在北京一個名為「保證香港國安法準確實施」的研討會上致辭時，作上述表示，並要求 香港維護國家安全委員會就國安法實施時出現的「新情況丶新問題」與中央駐港國安公署一道及時認真研究解決，以實施好國安法。

他沒有具體指出那些條例要修改，但涉及人大常委會首次就國安法釋法的《法律執業者條例》料將首當其衝，以解決涉及危害國家安全案件能否聘用海外律師的問題，至於是一刀切完全禁止抑或要求每宗案件申請，香港仍有爭議。

但夏保龍的建議，誓將觸發會有更多法例需要修改的疑慮，例如國安法案件的被告和嫌疑人，「除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」有關規定被指與普通法系的無罪推定原則相違，按夏保龍的要求，是否需要修改，一旦修改，則背離普通法原則。

另外，夏保龍又不點名地解釋早前香港特首提請人大就國安法釋法的「理據」，指香港國安法執行機制屬「雙執行機制」。他說，國家安全是中央事權，但考慮到「一國兩制」的特殊性和香港的實際情況，中央通過香港國安法授權香港承擔維護國家安全的主要責任，中央負責處理香港層面難以解決的問題，承擔最後兜底責任。

香港國安法實施兩年半以來，夏寶龍說，「僅有」230餘人因涉嫌危害國家安全被警方拘捕，其中30餘人完成審判，被裁定有罪。他續稱，國安法令香港由亂到治，說明它對危害國家安全的「極少數人」是「高懸利劍」，對絕大多數市民包括在港外國人，則是人權自由的「守護神」。「那些所謂“隨意抓人回內地審判”丶“以言入罪”丶“大肆濫捕”等謠言在事實面前不攻自破。」

他要求，作為香港國安委主席的特首，須就維護國安事務向北京的中央人民政府負責，除提交年報外，還須按特定國安事項提交報告。他強調，維護國安是整個香港的責任，行政丶立法丶司法機關以至法定機構丶諮詢組織均須負責，並配合國安委的工作和尊重並執行其決定。