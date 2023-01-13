英國調低調子：斥北京系統性侵蝕港人自由 「未守」中英聲明 願與特首合作

香港/英國

在經濟困境中尋求出路的英國，在最新一份香港半年報告中略為調低對中國的指責，指北京在系統性地侵蝕港人自由，毫無疑問「沒有遵守」《中英聯合聲明》，但沒有如過往般直指中方「違反」《聲明》，並聲言願與新任香港特首李家超進行建設性合作。港府回應時亦收起過往用的「反對」，只是「強烈反駁」報告，並訂明合作前提之一是承認一國兩製成功實踐；但中方則繼續嚴詞批評，中國駐英使館更向英方提出交涉。

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香港中文大學政治及行政學系高級講師蔡子強向本台指出，英方降低調子或向中方示好，並不令人意外，因為新任首相辛偉誠(Rishi Sunak，中國譯作蘇納克)是商人出身，本身已不會像有新鐵娘子之稱的前任首相卓慧思般強硬，加上他要重振英國經濟，與中國恢復往來是一個出路，實無必要孤立中國和香港。他續稱，中英雙方均有經濟需要重建關係，能否成功，要看美國反應或會否向英方施壓。

英國政府昨`(12日)午發表最新一份《香港半年報告》，上任四個月的英國外相祁湛明（James Cleverly，中國譯作克萊弗利 ，台灣譯作柯維立）在報告的前言中指出，香港自治每況愈下，《港區國安法》產生的寒蟬效應已滲透到社會的各方各面，港人自由已被北京在多個領域進行系統性侵蝕，普羅大眾的生活亦日益受限，當局打壓新聞丶表達及結社自由，令個人和公民社會不斷自我審查，大部分獨立新聞媒體被迫結業。

他又批評當局以國安法和煽動罪大肆拘控異見人士，當中包括傳媒大亨黎智英和民主派初選案的47人，令他們不時即時還柙，便是入獄，難有保釋機會。報告列舉了更多的名字，包括前支聯會主席李卓人丶前議員林卓廷等，又指國安法案件的審訊均沒有陪審團，所有被告均被裁定罪名成立。祁湛明形容，司法機構須執行北京施加給香港的法律及價值觀。

他接着超越報告涵蓋的時間段地提到，新任特首李家超去年11月底提請人大常委會解釋國安法，英國會密切監察特首如何落實釋法決定。他續稱，會在更廣泛的關係中，儘可能與特首展開建設性合作(work constructively with)，但會以港府的行動作判斷，敦促特首尊重人權自由丶捍衛法治，認為香港保持其獨特性，亦符合中國利益。

祁湛明又調低對中國批評的調子，指中方毫無疑問未有遵守《中英聯合聲明》，而不是前任所用的「明顯及嚴重地違反」丶「清楚違反」。他指出，北京為了加強控制香港，犧牲當地的自由和權利，令自治受損，破壞了廿五年前向香港作出生活方式不變的承諾。

港府深夜發表聲明回應，「強烈反駁」報告，但沒有用上對過往報告的「反對」或「強烈反對」等字眼。對報告指「英國將在雙方廣闊的關係中謀求與行政長官共同開展具建設性的工作」，港府表示，保持聯繫和合作的前提是「對方必須尊重『一國兩制』原則，不得抹黑或詆毀『一國兩制』的成功實踐，不得干預香港特區內部事務。」

中方則繼續嚴詞批評。中國外交部駐港特派員公署「強烈譴責」英國發表報告，指是惡意抹黑和無理詆毀，唱衰香港發展前景，是唯恐香港不亂，期望「以港遏華」，令人不齒！直言此報告「早該休矣！」

另外，中國駐英國使館表明，強烈不滿及堅決反對英方發表《報告》，已向英方提出嚴正交涉。