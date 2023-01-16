強硬派地方官鄭雁雄轉領香港中聯辦 評論料更鐵腕治港 中聯辦地位將降級

香港/政治

北京的中央政府駐港國安公署首任署長鄭雁雄接替駱惠寧出任中央政府駐港聯絡辦公室主任，廣泛被視為強硬派的他，更是首位非中央委員或候補委員出任中聯辦主任的官員。綜合評論員林和立和鍾劍華意見，預料北京將會更加強硬治港，不利香港「由治及興」；而中聯辦地位將會下降，與國務院港澳事務辦公室成上下級關係，更多成為執行機構。

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中國國務院在上周六(14日)突然宣布，由鄭雁雄接替駱惠寧出任中聯辦主任和香港維護國家安全委員會國家安全事務顧問的職務，即日生效；但公布未有提及鄭會否接替駱惠寧的國務院港澳辦副主任的職務。據了解，不少建制派事前未有收到鄭雁雄升任中聯辦主任的消息，需要時間了解和消化。

而建制派傳媒《星島日報》則報道，國安公署首任署長鄭雁雄接替駱惠寧出任中聯辦主任，將晉陞為正部級，顯示北京對港高度重視維護國家安全。剛卸任的中聯辦主任駱惠寧在文接時讚揚鄭雁雄政治立場堅定，大局意識強，富有鬥爭精神，在香港維護國安方面做了大量開創性的工作。

現年59歲的鄭雁雄，學醫出身，曾在共青團和《人民日報》工作，自2005年起在廣東省汕尾市先後出任市長和市委書記，八年後轉往廣東省委工作，七年後於2020年7月獲委為首任中央駐港國安公署，職責主要是落實《港區國安法》，並成為第一批被美國制裁的中港官員。

鄭雁雄引起港人注意的，是他在2011年以汕尾市委書記身分曾處理烏坎土地糾紛事件時的強硬作風，質疑村民找境外媒體發布消息來「吵一吵」，沒有用處；並批評這種「借敵對勢力媒體」和「別有用心的人」來罵國家和黨，只會成為抹黑中國和中共的「工具丶炮彈」，斷言「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」。

在出任國安公署署長後的首個國家安全教育日開幕典禮上，鄭雁雄強調，「香港回歸了，便是中國的」，如果還幻想中央的影響力越少越好，必然是錯，「我們絕不能幻想名義上回歸丶但仲認英國丶美國做『老闆』」，覺得中央的利益可以討價還價。

鄭雁雄：香港由治及興須保國際化 林和立：鄭難達標

香港中文大學歷史系客席教授林和立向本台表示，預料鄭雁雄接任中聯辦後會進一步強壓香港，除了背景之外，他的年齡和職級亦令他爭取「表現」，因為年近60歲的他，兩年半之前來港時，頂多是副部長級，現在當上中聯辦主任，應該會升為正部級，屬爭取坐穩部長職位的「當紥(職)」之年，若表現不好，便須面對副部級官員在62或63歲退休的命運，故預計鄭會按他強硬落實國安法的「好表現」方向繼續，甚至加強。但他指出，以一個沒有經貿經驗丶只有政法和宣傳經驗的官員領導中聯辦，實難達到「由治及興」的北京指標，相信鄭只懂打壓。

鄭雁雄上任後翌日發表的新春賀詞便提出，國家主席習近平期望看到香港「由治及興」，他就此建議香港應從三方面增強「『興』的動能」，包括利用香港自由開放的營商環境丶保持普通法制度等獨特優勢，積極參與國際交流合作和提升競爭力；

把握「中國式現代化」的機遇；以及團結奮鬥。

另外，身在英國的前社會學者鍾劍華更直言，北京委任鄭雁雄這樣一個在港人心目中形象負面的官員，顯然是無意令港人順心，反映在香港事務上，沒有緩和空間，因為他在出任國安公署署長後，已把當件對付烏坎村的霸道手法帶來香港，民主派初選案47人和多名傳媒人被控便是一例。他更指出，鄭被重用，反映北京認為，霸道丶橫蠻和不守信譽的特質對上了治港事務的需要。他解釋，烏坎村事件中，官員初承諾開放選舉，但其後卻拘捕村長和多名主事者，反映其不守信譽丶不理國際觀點的特性。

港澳辦將成中聯辦領導機構

鄭雁雄接任中聯辦主任另一個值得關注點，是中聯辦地位的下降。中聯辦在香港回歸中國後的2000年成立，前身是儼如中國駐港外交機構的新華社香港分社，自許家屯於1983年以時任中共中央委員丶江蘇省委第一書記身分出任社長以來，社長或中聯辦主任均由中央委員或候補中央委員的「京官」出任，地位與港澳辦相若但含糊，兩者更曾在首任特首人選方面較勁，然而，林和立指出，鄭雁雄調任香港前，頂多是副部級官員，現在即使因職位或給予他動力而擢升一級，至少要等五年才可晉身中央委員級別，而身兼政協副主席的港澳辦主任夏寶龍雖然估計很快會退下來，但接任者應為中央委員，故此香港的中聯辦一定會降級。

他又說，中聯辦地位下降其實有跡可尋，因為長期在港澳辦工作的張曉明由中聯辦主任之職調回港澳辦時，先出任主任，但在2020年時，「副國級」的夏寶龍空降港澳辦當主任，張雖保留正部級職級，但職銜降為副主任，現在鄭接任中聯辦，這種上下級的關係會更加明顯。

隸屬港澳辦的全國港澳研究協會，其顧問劉兆佳亦向傳媒指出，中聯辦是中央在香港的執行機構，並非決策機構，中聯辦主任是否中共中央委員，並不影響中聯辦的工作和地位。