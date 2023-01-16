鄭雁雄：香港不自亂和弄錯方向便會好

香港/政治

2011年指境外傳媒可信是母豬也會上樹的鄭雁雄(小圖), 在作為中聯辦主任首個工作天便打破慣例會見記者，2023年1月16日。

曾指「境外的媒體信得過，母豬也會上樹」的北京新任駐港聯絡辦公室負責人鄭雁雄打破常規，在上任後首個工作天在辦公大樓外向記者發表講話，強調只要香港自己別亂和搞錯方向，必然風光無限；又暗示會在北京為香港說話，而在香港則會傳遞北京信息。

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鄭雁雄是第七任中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)主任，在他之前，未有一位主任在上班首天便會見傳媒，遑論如此近距離地在中聯辦大樓前的花圃發表講話，但他沒有接受記者提問，發表接近兩分鍾講話後便返回大樓內，沒有解釋何謂錯的方向。不過，他在2021年的國家安全教育日的專題演講中指出，香港回歸中國後，如果還幻想外國影響力越多越好丶中央影響力越少越好，那必然會混淆視聽丶搞亂社會，最後做什麽都可能一起步就錯，並導致錯誤的結果。

鄭今(16日)早甫開始講話便引述國家主席習近平對香港的寄語，指香港「大有可為丶空間無限」他對此的理解是，香港的天時地利人和，無與倫比，只要自己別亂丶方向別搞錯，事業一定大有可為，前景風光無限。他重申，香港正處於由治及興的新階段，相信在特首李家超帶領和社會努力下，「不斷地鞏固『治』的良好局面」和激發新的發展動能的情況下，可再創輝煌。

他自謙能力和水平有限，但為中央盡責和服務香港則是無限，他聲稱，「會努力做好一個懂香港丶愛香港丶為香港好的人，在香港多講北京話，在北京多講香港話」，竭盡全力推動「一國兩制」行穩致遠。

不過，曾在烏坎村擔任村官丶2014年逃亡到美國的莊烈宏接受自由亞洲電台訪問時表示，鄭雁雄是個只看眼前利益的人，不會在乎香港人的利益，他擔心會出現「昨日烏坎，今日香港」的結局。他憶述，當年鄭雁雄動用數千名武警和特警包圍整條烏坎村，村裡被斷水丶斷電丶斷糧，直到前省委副書記朱明國出面調停，村民在2012年成功爭取民主選舉，卻在2016年遭到當局秋後算帳。

鄭雁雄上周六被委任，星期日便發表新春賀辭，指香港已「逐漸遠離泛政治化的漩渦」，要在「由治及興」的新階段前進，須加強「興」的動能，包括在融入中國發展大局中增強國際吸引力，在積極參與國際合作競爭中提升比較優勢。

而在接任當天，鄭雁雄表示，會做到忠誠擔當和虛心學習，把香港工作置於黨和國家事業的全域來謀畫。他自言，會嚴格執行民主集中制，嚴於律己，帶頭廉潔自律，從嚴要求自己，用實際行動詮釋忠誠乾凈擔當。