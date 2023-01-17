混亂：特首望今年完成包括間諜罪的23條立法 統戰派稱中央精神是不急於求成

香港/基本法23條立法

有關香港就國家安全自行立法的《基本法》23條，長期是北京要求香港履行而未得的憲制責任，警隊出身的特首李家超接受傳統左報訪問時表示，期望在今年丶最遲明年完成23條的立法工作。不過，作為統戰組織的中國僑聯副主席盧文端昨在報章撰文，指按理解，香港是中國最重要的國際金融平台，在打破美國圍堵方面，角色更為重要，既已有《港區國安法》，「23條立法沒有必要急於求成。」

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《香港商報》今(17日)早刊登特首李家超早前進行的專訪，談到《基本法》23條立法工作時，李表示，已因應2019年「黑暴」中有外國勢力干預而要求保安局擬訂第二稿，重點是防禦間諜活動丶偽裝組織及新媒體等產生的風險。

他指出，香港國安法有三個目標，包括防範丶制止和懲治，現在主要在於制止和懲治，但他更重視防範，這便要求做好管理和防範措施，對欲危害香港的外國勢力起到阻嚇作用。他續稱，現時有很多外國代理人的組織在香港以其他名稱作偽裝，包括以研討會為名作偽裝組織，「有些我們告了，自己關門立刻走，但如果下一階段有一道防火牆更加好，最好他們自己都不來」，這便可減少一部分。

立法時間表方面，李家超表示，希望在今年丶最遲在明年可以完成整個工作。至於會否再有第三稿，則要視乎第二稿能否達到上述的預防目標。

作為香港小憲法的《基本法》，它的第23條訂明，香港須就禁止叛國丶分裂丶煽動叛亂丶顛覆中央人民政府丶竊取國家機密丶外國政治組織在港進行政治活動或與香港的政治性組織建立聯繫等「七宗罪」自行立法，港府2003年時曾擬訂條文，但觸發一成港人上街抗議，立法不成之餘，時任特首董建華更「腳痛落台」，自此有關立法工作成為港府避忌。及至2019年反修例運動後，北京為香港訂定《港區國安法》，並在港實施，港府官員和不少親中及建制派人士仍堅持，有需要繼續就23條進行立法成為，而在港澳辦主任夏寶龍日前要求香港按國安法修改不一致的法例時，本身是法律界人士的立法會議員梁美芬便表示，23條就是不一致的例子之一。

但經常以「解讀」為名來表達中方一些看法的中華全國歸國華僑聯合會(簡稱全國僑聯)副主席盧文端昨日在《明報》以《夏寶龍國安講話中3對關係的解讀》為題撰文，指夏寶龍明言，港區國安法實施後，全球投資者「真金白銀」持續流入，香港開放的大門亦會愈開愈大丶包容性愈來愈強，這說法體現了中國國家主席習近平去年在香港回歸慶典講話的精神。

他接著說，國際金融中心的香港，是中國聯通國際金融市場的主要通道和紐帶，「在美國實施包括金融在內的圍堵戰略時，香港『背靠祖國丶聯通世界丶打破圍堵』的角色和優勢，就顯得更加重要。」而在國安法實施後，國家安全已得到有力保障，23條立法沒有必要急於求成，香港有更多的時間和空間，根據複雜國際形勢的變化，周全部署，並相信港府的立法可「適應香港擴大開放的需要」。

盧文端又說，中共二十大報告提出「發展壯大愛國愛港愛澳力量」，夏寶龍據此表示，只要熱愛香港和守法，都是「可以團結合作的朋友」，故此現時「團結一切可以團結的人」是擺在香港各界面前的重要課題。