香港國泰空服周四按章工作

香港

2023年中國農曆新年將近，香港國泰航空，其空中服務員工會因不滿工作安排，宣布於19日)丶即中國人的「年廿八」起按章工作，參與人士將會在休息日不上班丶不加班，並須確保身體狀態百分百良好才執勤。

香港的旗艦航空公司國泰航空，其空中服務員工會因不滿工作安排，宣布於後天(19日)丶即中國人的「年廿八」起按章工作，參與人士將會在休息日不上班丶不加班，並須確保身體狀態百分百良好才執勤，預料本已不足的國泰人手將會更形緊張。國泰則保證，航班服務將運作如常，亦相信工會可保持專業工作。

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逾半空中服務員為會員的國泰空中服務員工會，相信按章工作會成功。工會上月已就資方的的更表安排混亂及人手短缺等問題表達不滿，代表當時在記者會上表示，因班機人手比例不足，前線壓力大增，工會收到不少會員的過勞報告；編更混亂則令員工收入大跌。工會原要求資方今日開會，但工會昨晚在社交網站指，資方聲稱最快只能夠在星期四會晤，又指工會關注的問題去年已與資方討論，但未有共識，故決定發起按章工作。工會強調，按章工作期間，安全仍是首要考慮，不會妥協。工會又說，明白行動會造成不便，希望同事體諒。

國泰航空回覆查詢指，大部份備受關注的編更安排，已適時在1月的更表得到解決，有關調整將持續生效至2月及往後月份。有關調整包括更平均分配外站逗留丶避免傍晚執勤抵港後於當晚緊接凌晨離港航班上執勤等。

根據工會早前公布，其訴求包括設立最低休息時數丶確保編更公平丶恢復與工會恆常會議丶增加航班人手及檢視新合約條款。

另外，國泰工會早前宣布，明日下午2至6時在機場國泰城附近空地及停車場舉行維護勞工權益集會，正等警方發出不反對通知書。警方表示，接獲一個團體通知，計畫明天在機場警區舉行公眾活動，正處理有關通知，包括進行獨立風險評估。

受疫情影響，旅客大減，不少航空公司裁員減薪，以致近期航空業復蘇便面對人手不足問題，香港延遲與國際通關令國泰面對的人手競爭問題更嚴重。香港傳媒早前引述內部文件報道，國泰去年第三季的機師人數減至2412人，較2019年12月大減27%，而有經驗的機師長流失率更達到43.2%，且情況持續。另外，空中服務員人數亦在年9月跌至5600人，按年跌約八分之一。國泰表示，已啟動全面招聘計畫，承認重建航班運力需要一定時間。