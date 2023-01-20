台灣：一退役軍官和一前立委涉間諜案遭羈押

台灣間諜案

台灣海軍退役少將夏復翔與前台灣團結聯盟立委羅志明因涉嫌違反台灣國家安全法，涉間諜案被羈押。

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據法新社報道，高雄地方法院周四（1月19日）裁定，作為間諜調查的一部分，台灣海軍政戰部前副部長夏復翔和前立委羅志明有逃跑的可能，同時，法院推翻了允許他們保釋的決定，理由是也有存在與證人勾結的風險。兩人目前已被拘留在台灣南部。

台灣媒體聯合早報報道稱，羅志明與夏復翔被控涉入共諜案，檢調1月5號大動作搜索，帶回21人偵訊，其中羅、夏兩人涉案情節重大，檢方聲押後被法院裁定以20、15萬元交保，檢方不服，經高雄高分院撤銷發回地院重裁，地院重開羈押庭，裁定兩人羈押禁見，兩人確定無法回家過年。

法新社引述中央社報道，羅志明招募了夏復翔，兩人利用他們的關係安排退休軍官前往中國，在台灣發展一個間諜網絡。法院在一份聲明中說，"被告組織證人到大陸旅行，（這些旅行）很可能與促進與中國的統一有關"，但沒有提供調查的進一步細節。檢察官對一名退休空軍上校展開調查後不久，他們的案件浮出水面，該上校涉嫌在8年內為北京招募至少6名現役空軍和海軍軍官。

台媒報道，據了解，羅志明在大陸經商，結識對岸政經人士，由於他曾任立委，陸方藉由他手在台尋覓接觸三軍退役將領。羅後來找到退役後擔任海軍官校校友會長夏復翔，夏在海軍有廣大人脈，經羅志明牽線，率親友赴陸接受招待，和大陸相關單位接觸。檢調查出，羅志明、夏復翔等人回台後，尋覓其他退役將領，先設宴、送禮，再邀請赴陸旅遊，接受對岸落地招待、食宿等相關費用，均由陸方統戰等部門埋單。

報道稱，近年來發現了幾起涉及前台灣高級軍事官員被指控為中國發展間諜網絡的案件。 一名退役空軍少將因接受一名涉嫌代表北京的香港商人的宴請和旅行，於1月初被判處四年緩刑。判決比預期的要輕，法院指出，被告有悔意且沒有犯罪記錄。

法新社報道稱，台灣一直生活在海峽對岸共產黨中國入侵的威脅之下，中國認為該島是其領土的一部分，並誓言有朝一日將其奪回，如果有必要的話，不放棄使用武力。