蘇貞昌強硬請辭 台灣新閣揆仍待敲定

蘇貞昌內閣請辭

台灣政府高層在農曆兔年來臨之際竟出現「空窗」。行政院長蘇貞昌19日向總統蔡英文再度請辭，但蔡英文一反常態，至今沒有宣布新閣揆的人選，導致最重要的行政首長首度出現「空窗」的罕見現象，也創下蔡英文自己任內的紀錄。

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今年，台灣地區公家機關的年假長達十天，從小年夜就開始放長假。在放假前一天，行政院長蘇貞昌再度向蔡英文請辭，甚至透過網絡公開聲明「請總統儘速指派新閣揆」，擺出一副鐵了心的態度。

當天傍晚五點多，也就是年底上班日的最後一刻，行政院更公布蘇貞昌從次日小年夜開始，到1月30日上班第一天，前後整整十一天，將沒有任何公開行程，這更是罕見狀況。

通常台灣行政院長都會在春節期間巡視高速公路、機場等部門，了解交通運輸狀況，前三年的春節，蘇貞昌都和交通部長共同巡視，但昨天卻首度由蔡英文巡視交通部。蘇貞昌等於擺明「快換人吧，我不管了」。國民黨立委質疑，這是行政錯亂，如同兒戲。

造成這次台灣政府部門動蕩的主因是，民進黨在十一月初的九合一選舉中大敗，要求檢討下台的聲浪不止，僅蔡英文辭黨主席仍無法消弭民間不滿情緒，但因為立法院正在審理下一年度總預算，蘇貞昌無法脫身，成為炮火焦點。所以這次他擺出了非走不可的強硬態度。

據了解，之前雖有消息傳出，蔡英文已鎖定前副總統陳建仁擔任新閣揆，但這兩天陳建仁對外透露，蔡英文尚未正式約詢他，又引發各界猜測。蔡政府核心圈期望在年初五開工日之前有結果，並向外界宣布新閣揆，但在陳建仁尚未首肯之前，一切仍有變數。