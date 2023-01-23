澳門：未來不確定的賭場正在重新洗牌

澳門博彩業

春節期間澳門街道上擠滿了過年的人，但對中國當局的金礦——澳門博彩業未來的疑問，減弱了節日的喜悅氣氛。

廣告 繼續瀏覽後續

從新冠清零中解脫出來的大陸遊客，在一個多月的時間裡，陸續湧入賭城澳門過節，參觀澳門的歷史遺跡、進入商店消費。

雖然遊客回歸了，但博彩業的巨頭不能滿足於此，因為北京經常敦促依賴博彩業的澳門將經濟多樣化。

法新社指出，很難想象中國唯一合法經營賭場的城市——澳門會放棄這個產生巨額稅收的行業。

但北京並沒有放鬆施壓。目前中國國家主席習近平正在領導一場反腐運動，給博彩業和洗錢行為踩下了剎車。

賭博業的一位顧問告訴法新社，澳門 "面臨的問題根深蒂固"。一方面，澳門政府需要向北京方面表明他們提倡不賭博的態度。另一方面，他們又需要確保維持這項稅收。

去年，擁有70萬人口的前葡萄牙殖民地的這一財源枯竭，只創收了52億美元，達到有史以來的最低點。

究其原因是澳門正面臨新冠感染激增，大多數企業關門歇業。

向前看

目前，澳門博彩業主要是由六家集團公司主控。在新冠疫情前，博彩業帶來的收入比賭城拉斯維加斯多六倍。

去年12月，澳門政府將博彩的經營許可權延長了10年，有效地維持了現狀，同時業對非博彩投資提出了新的條件。

此後，博彩行業的公司已投入149億美元用於修建主題公園、展覽場地、美食餐廳和娛樂場所。

據澳門前立法會民選議員蘇嘉豪稱，這是澳門經濟多元化的 "一步"，遠比多年來一直沒有實現的模糊口號更具體。他告訴法新社："行業內和大陸當局對賭博態度的變化，迫使（澳門特區）政府用白紙黑字將這些規定記錄了下來。

蘇嘉豪還回顧了最近 澳門"中介龍頭 "洗米華（Alvin Chau）的墮落，他上周因不法經營賭博業，被法院判處18年監禁。

博彩業的中介人，通過扮演旅遊經營者和貸款人的角色，為賭徒進入澳門賭場提供便利”。

洗米華是這個行業的先驅者，他以貴賓廳和放貸提供賭資吸引了許多大陸賭客。

蘇嘉豪表示："這是向社會發出的一個重要信號，即使我們恢復正常，也不能再使用舊的方法來賺錢發財了"。

瑞士信貸分析師曾記錄，在新冠疫情之前，賭場貴賓廳的收入占行業收入的15%，但這些收益中的大部分現在將因監管而 "永久喪失"。

昔日的輝煌

上個月，澳門跟隨中國的步伐，取消了大部分防疫衛生限制，重新開放了邊境。

對普通居民來說，重新開放結束了三年的焦慮和經濟停滯，讓人感到震驚。

一位女藥劑師告訴法新社："突然間，所有人都可以來澳門了，就像之前發生的一切都被抹去了”。

一家舞廳的老闆在經歷了兩年的 "精神消耗 "，以及為了防止疫情傳播而被迫歇業造成的25,000美元的損失後，也即將停業。他說，"生意做不下去了，因為突然間就被迫關了門"，因為病毒，他被禁足15天。

渴望將新冠這一頁翻過去，澳門在農曆新年期間使出渾身解數，希望利用春節維持經濟勢頭。

高端酒店被預訂一空，當局還注意到周末遊客的回歸，約為疫情前水平的一半。

瑞士信貸的分析師表示，到今年年底，主流博彩業的收入預計將是新冠之前水平的55%，到2024年將上升到85%。

女藥劑師對法新社表示："澳門會復蘇，只是我不知道它是否會恢復到以前的輝煌"，她正在考慮搬家，以便尋找更好的經濟前景。

對舞廳老闆來說，“問題是要了解遊客是否願意來澳門，不是為了賭博，而是為了做些別的事情。”