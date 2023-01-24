台灣第二批發電機運抵基輔盧狄克推動在烏設台灣代表處

台灣/烏克蘭

天寒地凍，烏克蘭首都基輔的氣溫降到零下5到10度，但當地能源設施遭俄羅斯飛彈攻擊導致缺電供暖，台灣提供的第二批發電機21日適時運到烏克蘭，烏克蘭「選民之聲黨」（Golos）黨魁盧狄克（Kira Rudik）告訴中央社說，「這兩台發電機有如及時雨，基輔民眾士氣大振」。

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也是烏克蘭國會議員的盧狄克去年曾訪問台灣，她預計今年春天再度訪台，擬定鞏固雙邊關係的計畫。但由於事涉敏感，具體做法將在抵達台灣後再公布。

由於俄羅斯持續對烏克蘭能源設施發動攻勢，造成當地多處缺乏電力，台灣捐贈的第一批發電設備已經在1月初運到。21日再度運到基輔的是兩台750千瓦的發電機。再下面的兩批發電機將在二月份，持續運到烏克蘭。

中華民國外交部一月初曾宣布，預計動支200萬美元，持續協助烏克蘭前線城市購買所需要的發電機與供暖設備。

盧狄克也透露，台灣捐贈的第一批發電機運到烏克蘭之後，中國大使館曾致函烏克蘭官方提出警告說，「你們永遠不該這麼做。」

盧狄克說，這場戰爭如今已經改變烏克蘭與中國的關係。中國沒有積極參與戰事，也沒有偏袒任何一方，但是烏克蘭知道中國幫助俄羅斯規避制裁。

她表示，烏克蘭的處境非常脆弱，政府避免惹惱中國，以免北京倒向莫斯科，使戰事更棘手。她一方面可以理解政府採取這種策略的原因，但她不在政府服務，是在野黨領袖，並堅信「不該激怒俄羅斯總統蒲亭或中國」的想法已經證明不可行。

她透露，沒有電仍可生存，沒有水或暖氣就無法存活，台灣提供的發電機讓烏克蘭人士氣大振，也讓烏克蘭知道在這場戰事中並非孤軍奮戰。

俄烏戰爭2022年2月下旬爆發至今，台灣對烏克蘭的援助不曾中斷。盧狄克希望這份友情能源遠流長，因此她預計今年春天訪問台灣，除藉此感謝台灣提供烏克蘭急需的發電機外，也將推進在烏克蘭設立台灣代表處。她說「這不會很快發生，不過，一旦持續推動，事情就會有進展。」