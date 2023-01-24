新春離港人潮多入境一倍  市面經濟未見暢旺  議會料旅遊業明年中才可復常

香港/社會

香港復常未能吸引旅客來港，反而導致港人外游，在農曆新年的大除夕至年初二的三天內，出境人數比入境人數多91%，以致旅遊旺區市面未見興旺，只有飲食業受惠於留港消費者而能夠恢復疫情前約九成收入。有網上旅遊平台的調查更發現，港人外游意欲冠絕亞洲，九成受訪者計畫今年外游，部分希望去兩至四次。但旅遊業議會估計，旅遊業的營業額可能要到明年中才能回復至疫情前水平。

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新春外游渡歲是不少港人的選擇，有關消費力的外流一般會被來港觀光購物的遊客抵銷，以疫情爆發前的2019年新春為例，大除夕至年初六的總出入境人次接近702萬人次，當中，入境人次接近357萬，只比出境略多12萬人次。但在中港通關後的首個農曆新年，香港卻出現離港人潮遠超來港人潮的「失血」現象。

根據入境處資料，在通關後的首個年三十(1月21日)至大年初二，香港三天的出入境總人數為51.3萬，僅達疫前同期約兩成，而且出境人數均多入境人數約一倍。以年三十為例，離境人次逾12萬，比入境人次多1.4倍；到了大年初一，有10.6萬人離境，比入境人次多1.1倍；及至昨日的年初二，「流血」情況才稍為改善，出境人數超過11萬，比入境人次多44%。當中主要是因為每日港人外游的人數約有10萬，而入境的中國內地旅客卻只有1萬至1.47萬之間，無法「補血」。

對於中國旅客來港人數不及預期，優質旅遊服務協會主席黃傑龍認為，入境須持48小時核酸檢測及配額是一阻力，以毗鄰香港丶主攻中國旅客的澳門為例，旅客毋須出示檢測結果，較具吸引力，以致通關後的每天旅客平均人數較香港多一倍。

事實上，從市面所見，昨(23日)天人流亦不算暢旺，以中國旅客常到的尖沙嘴廣東道為例，多間名店門外到了下午才稍見購物人龍，但未有大手「掃貨」現象。中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，中國經濟受疫情衝擊，已大不如前，通關初期的陸客消費力和意欲會較弱；加上近期不少外幣彙率下跌，到日本或泰國免稅店購物可能比來港購物畫算，香港未必能吸引大量內地客，只能靠地理位置吸引部分內地客。

在香港未能吸引內地客大幅回升之際，因防疫措施而未能外游或外訪的港人不單趁機離港渡歲，更會在年內外游。網上旅遊平台Klook的調查發現，港人外游意欲冠絕亞洲，有九成受訪者計畫今年外游，部分希望去兩至四次。平台的香港區總經理岑皓祺向香港電台指出，香港土地空間有限，港人外游意欲比鄰近地區更高漲，日本和泰國等短線行程會是未來半年的旅遊熱點。他續稱，很多市民寧願節省在港使費預留作旅行，計畫中，外游支出較疫情前高四成。

香港旅遊業議會主席徐王美倫在電台節目表示，對未來一年旅遊業的前景充滿信心，但由於航空公司和人手等配套未臻完善，估計至「明年丶甚至明年中」，旅遊業的生意才能恢復至疫情前水平。她期望，港府和旅遊發展局除舉辦大型宣傳外，亦需推出如機場稅短期優惠等「貼地」而實在的優惠，以刺激旅客數字；業界方面，亦要改革圖強，配合個人游發展及推動深度游。

不過，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨在電台節目表示，本地餐飲業本月生意總額應可超過100億港元，這是受惠於防疫措施放寬丶農曆新年期間團拜和春茗「相當暢旺」。他估計，雖然餐飲業生意額未完全回復疫情前水平， 但已接近疫前九成，而這方面的不給力，主因是未有足夠旅客來港，其次是港人紛紛外游。