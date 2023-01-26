中國外交部駐港公署「嚴厲譴責」港美領惡意攻擊國安法

香港/國安法

就美國駐港澳總領事梅儒瑞在研討會上直指中國人大常委會就《港區國安法》釋法是擴大了香港特首和維護國家安全委員會的行政權力，可能損害香港的司法獨立(詳見另文)，中國外交部駐港特派員公署予以「嚴厲譴責」，重申釋法只是釐清立法原意，梅儒瑞的說法是公然詆毀香港法治和自由。

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公署發言人今(26日)早在官網上回應，對梅儒瑞的說法表示強烈不滿，認為是惡意攻擊香港國安法和人大釋法，蓄意抹黑香港營商環境。

公署又指，釋法為特區解決香港國安法實施中遇到的實際問題，清晰規範了方式和路徑，完全正當丶必要丶及時丶合法，梅儒瑞對當前香港的大好局面視而不見，不斷詆毀香港法治和自由，為反中亂港分子撐腰打氣，唱衰香港發展前景，暴露其亂港遏華的險惡用心。公署重申，《港區國安法》打擊的是極少數，是香港繁榮穩定的「守護神。

不過，美國前駐港澳總領事史墨客在出席同一研討會時批評國安法只針對一小撮人的說法，指法律面前，人人平等，針對部分人本身就不符法治原則。他又說，明白北京憂慮社會的穩定，但這應該針對引起2019年社會運動的原因，可惜中港政府均無意治本。