港美領梅儒瑞：憂國安釋法損司法獨立 兩成在港美人離港 影響營商

香港/國安法

雖然港府堅稱，中國人大常委會就《港區國安法》釋法並未擴大特首等權力，但美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）表明，釋法擴大了行政當局影響訴訟的權力，可能進一步破壞香港的司法獨立；而受到國安法丶疫情等不同原因影響，過去兩年已有1.5萬名在港美國人民離開，而人才流失，自然會影響香港作為國際金融中心的地位。指香港已變成一個中國金融中心的美國非政府組織更估計，今年人才流失的情況會更嚴重。

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上任四個月的梅儒瑞，昨(25日)晚在美國華府智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，簡稱CSIS）的網上論壇發表上任後首個公開演說，首次回應中國人大常委會上月就國安法釋法。他說，釋法擴大「香港特首這級別的主管機關」影響法庭個案的權力，且不受司法機構監管，可能進一步削弱司法獨立，並令在港營商須面對在中國內地才須面對的風險增加。人大釋法早前確認，特首和香港維護國家安全委員會有權就海外律師聘用問題作決定，其決定不可進行司法覆核。故此，梅儒瑞「香港特首這級別的主管機關」應是指特首和國安委。

有關說法，明顯反駁包括港區人大常委譚耀宗等建制派指釋法沒有擴大特首權力之說，而在本月中，香港律政司長林定國才在法律年度開啟禮反駁外界批評，聲稱指人大釋法擴大特首和國安委的權力丶損害司法機構的獨立審判權，甚至凌駕法律之上，這些批評均屬「完全是錯誤的無稽之談」。

在這個名為《評估香港作為國際商業中心的前景》的研討會上，梅儒瑞又指出，過去兩年，約1.5萬名在港美國人因為不同原因離港，佔2019年在港美國人口約兩成。而香港現時雖已取消大部分防疫限制，兩地人民亦想重新連結，但人們仍然關注，香港的國際中心地位是否得保，作為回應，有些跨國公司掫搬離香港，部分公司則把關鍵的員工及公司運作遷往他處，反映香港作為國際金融中心的地位正被削弱。

建制黃秋智：香港國際金融中心地位不會變 更受中國倚賴

他回應其前任史墨客(Hanscom Smith)提問時又說，在港美國商人最關注的香港議題是防疫措施丶還剩多少司法獨立可供侵蝕丶信息自由流通能否維持，以及人才流失等。他指出，有指香港有15萬人想離開，而人員離開勢將影響營商。他敦促北京遵守國際協定的義務丶停止拆散公民社會丶確保司法獨立丶尊重港人人權，以及撤銷所有不公檢控。

梅儒瑞又認為，「很多港人」不同意對壹傳媒創辦人黎智英及其他國安法被告所受的嚴苛待遇，指美方會繼續發聲，批評中港政府破壞香港高度自治的行徑，但同時會保持與香港當局合作，總領館今年便會推出計畫，恢復兩地大學及智庫交流。

出席同一研討會的香港自由委員會基金會(Committee for Freedom in Hong Kong Foundation, 簡稱CFHK）華府總監伊諾詩(Olivia Enos)指出，梅儒瑞指出的問題，正好闡明基金會為何在剛發表的報告中指出，香港已經由國際金融中心銳變成中國金融中心，而根據香港美國總商會去年的調查可見，不少受訪公司已經或有離開香港的打算，並對法治感到憂慮，她很想知道今年的調查又將如何，畢竟香港在調查發表後至今，情況繼續惡化。

她提醒在港商界，在國安法時代中，須特別留意五大風險，包括商界面臨的電子監控風險，會由中國蔓延至港；由於新聞自由受到打壓，商界將難以獲取準確的香港信息；法治惡化亦會影響商界；與受制裁的人士接觸將面對風險；以及可能面對中國對國際社會的報復性行動。

香港紫荊黨創始人之一的中播數據公司執行董事兼主席黃秋智透過視頻參與討論時承認，近年出現資金及人才流失到新加坡，可能與國安法的執行有模糊之處有關，但他強調，香港成為國際金融中心的條件並未改變，而作為中國聯通世界的門戶，香港今後只會更受中國倚賴，難以想像香港會失去其國際金融中心的地位，這關係就像紐約之於美國。