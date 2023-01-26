香港貨船在長崎沉沒8人死亡 其中6人為中國船員

香港/日本/沉船海難

2023年1月25日凌晨，香港註冊貨船“金田在長崎縣男女群島以西110公里的東海上沉沒。圖為日本西南水域沉船地點附近漂浮的救生艇。日本海防部門2023年1月25日發布.

1月25日凌晨，一艘載有22人的香港註冊貨船“金田（JIN TIAN）”在長崎縣男女群島以西110公里的東海上沉沒，22名船員乘坐救生艇逃生，到本稿截稿為止，已找到13名船員， 據報道，該船共有22名中緬籍船員，日本海上保安本部正在搜尋其餘9人。而中國駐福岡總領事館網頁1月26日刊登消息稱：截至26日中午，已搜尋到的13名船員中，5名無生命危險，其中4名為中國船員；8名船員已確認死亡，其中有6名為中國船員。對於不幸遇難者，我們表示深切哀悼。

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據日本第七管區海上保安本部及日本國內媒體報道，24日夜間，一艘在長崎縣男女群島外海航行的香港註冊貨船發出求救信號，據信該船浸水，然後沉沒。

浸水的原因不明，但據日本保安本部稱，當時該地區刮著強風。

日本海上保安廳本部指出，事發於當地時間1月24日晚11點15分左右，排水量為6651噸的“金田（JIN TIAN）”航行至長崎縣男女群島以西約110公裏海域時發生意外，船員發出求救信號，稱船隻傾斜和入水，船隻於25日凌晨2時30分左右沉沒。

22名船員之中有14人是中國籍，其餘8人是緬甸籍。該貨輪裝載着木材從馬來西亞啟航，當時正在開往韓國仁川的途中。貨輪25日凌晨沉沒後，附近正在航行的民間船隻當天早晨救起了漂流的4名中國人和1名緬甸人。此後，韓國海洋警察廳救起6人，日本航空自衛隊的飛機救起2人，並經長崎機場送往醫院，但在醫院確認死亡。

中國駐福岡總領事館網頁刊登的消息稱：北京時間1月26日12時30分，駐福岡總領事律桂軍就香港籍貨輪在長崎附近海域沉沒事，與中國國際電視台CGTN視頻連線並接受採訪。

律表示，25日凌晨事故發生後，中國駐日本大使孔鉉佑和駐日本使館高度重視，立即做出一系列部署，中國駐福岡總領館和駐長崎總領館密切配合，全力採取行動，24小時開展工作，多次要求日本搜救部門全力搜救，絕不輕言放棄。

該網頁稱：駐日本大使孔鉉佑委派的駐福岡總領館前方工作組於26日上午看望了4名獲救的中國船員，轉達了孔鉉佑大使的慰問，並送去衣物食品，安排其儘快回國。工作組協助日方確認遇難者身份，並對遇難者表示深切哀悼。工作組還同日方搜救部門進行會談，要求日方盡全力搜救其他9名下落不明船員，並對遇難者做好善後。

1月26日13時30分，駐福岡總領館工作小組與駐長崎總領館赴長崎海保部，現場向遇難船員默哀並獻花，對遇難船員表示深切哀悼。