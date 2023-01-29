陳福海廈門晤宋濤金酒在內63家台企產品輸陸即起解禁

兩岸關係/貿易

金門縣長陳福海今天在廈門和剛上任的中國國台辦主任宋濤見面會談後，發布消息指出，金門酒廠實業股份有限公司出產的各類酒品「在華註冊」卡關的問題終於獲得重大突破，即日起，金門高粱酒就可以繼續銷售到大陸地區，他期盼這個好消息能為金酒廈門公司的業績提升，帶來契機。

廣告 繼續瀏覽後續

金門縣政府表示，金酒公司製造的高粱酒在中國大陸的營銷不僅是金門縣政府施政的重點，也是許多金門民眾關心的議題，不過去年，金酒卻碰到了「在華註冊」卡關的問題。

為此，剛上任的縣長陳福海在當選就職前，親自前往大陸溝通金酒及小三通復航的問題，上任後更積極協商爭取，現在，金酒「在華註冊」卡關問題終於獲得重大突破。

中國國台辦今天也表示，包括金門酒廠在內的63家台灣企業，大陸方面已經給予註冊或更新註冊信息。這代表大陸已經同意放行這些台灣企業的產品，可以恢復銷售到大陸。

國台辦發言人馬曉光今天表示，去年以來，部分台灣食品企業未能按相關規定完善註冊信息，影響了產品對大陸出口。近期包括金門酒廠在內的一些企業向大陸主管部門提交並完善了相關註冊資料，希望儘快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

馬曉光說，陸方對此高度重視，經有關主管部門審核，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊信息，而對於不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

他表示，陸方將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。對於部分台灣食品企註冊信息不完整、不規範的問題，願意繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。

國台辦也表示，台灣食品企業因註冊問題無法銷售到大陸後，透過中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等有關人士和工商團體向大陸轉達訴求，希望儘快獲得註冊。

中國大陸去年6月開始陸續禁止台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，之後又表示有多家台灣食品廠、水產品加工廠等沒有完成更新註冊，暫停輸入相關產品；中國海關總署去年底並以註冊訊息不完整的理由，暫停台灣水產品及加工食品進口，一度對台灣產業造成震撼。

中國官方2021年4月曾公布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全球銷售到中國的食品生產、加工、貯存企業，從2022年起都必須向中國海關總署申請註冊。