中國同意恢復台企進口邱太三批中國自定義規則不符國際慣例

台灣/兩岸貿易

在這一波台灣內閣改組中，已經確定將會繼續擔任大陸委員會主委的邱太三，昨天針對大陸國台辦宣布包括金門酒廠在內的63家台灣企業，即日起可以恢復出口貨物到大陸地區，批評中國大陸自行設計不符合國際慣例的規則，為全世界僅見。

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大陸國台辦29日宣布，包括金門酒廠在內的63家台灣企業，大陸方面已經給予註冊或更新註冊信息。這代表大陸已經同意放行這些台灣企業的產品，可以恢復銷售到大陸，在台灣引起高度重視和爭辯。

國台辦發言人馬曉光說，陸方將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。對於部分台灣食品企業註冊信息不完整、不規範的問題，願意繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。

針對國台辦發布的訊息，台灣陸委會29日晚間隨即表示，希望中方不要再以食安監管之名，製造非關稅貿易障礙，並恢復兩岸正常經貿交易秩序。

確定將繼續擔任陸委會主委的邱太三，昨天在內閣總辭後接受媒體聯訪則響應說，兩岸貿易到底是誰在設計不符合國際慣例的規則，他們自己應該知道；他說，全世界沒有人在做這樣的規範，中國自己這樣規範，「解鈴還需系鈴人」。

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬昨天在黨團記者會表示，中國去年十月莫名其妙禁止，前天又莫名其妙開放，他們拿來做政治人情、政治公關，遺憾台灣內部有一些特定政治人物配合中國做政治宣傳，這是很大的悲哀。

國民黨主席朱立倫出席黨中央新春團拜時則說，政府最重要的責任就是為人民解決問題，民進黨沒辦法解決問題，在野黨來做，民進黨還要酸在野黨，完全不是一個負責任的政府和政黨該講的話。

中國官方2021年4月曾公布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全球銷售到中國的食品生產、加工、貯存企業，從2022年起都必須向中國海關總署申請註冊。大陸方面的說法是，部分台灣企業因為申請註冊手續不完備，所以被禁止進口，修正補充完整之後，已經准許恢復進口。