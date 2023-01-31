港府拒設獨立委員會調查抗疫得失 學者料欲避免尷尬丶損威信

香港/新冠疫情

31.1 李家超拒絕成立獨立委員會調查抗疫得失(直播截圖) 新冠疫情自武漢爆發已三年有餘。但香港特區行政長官李家超拒絕成立獨立調查委員會，檢討抗疫政策得失。

在中港轉以與病毒共存來應對武漢肺炎之際，香港有聲音要求港府設立獨立調查委員會，檢討防疫政策，以應對下次疫情大流行，但行政長官李家超表明，不同意就此成立獨立調查委員會進行調查，強調港府將繼續總結經驗丶優化措施來應對未來威脅。政治學者蔡子強指出，港府抗拒成立獨立調查委員會，是因為不希望調查影響行政主導，又或找出令政府尷尬的事實。

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根據政府數據，香港前(29日)天的單日新增感染個案已降至3172宗，三年間累計2875萬人確診，死亡人數累增至13333人。政府專家顧問袁國勇早前公開表態，指疫情大流行日後必會再現，建議港府效法廿年前在沙士(從英文SARS譯音而來，中國稱非典型肺炎，或簡稱非典)後成立專責委員會，檢討今次應對疫情在院舍防疫丶個案追蹤及隔離設施等處理方法是否得當。

在2003年的沙士一役中，香港有1755人確診，299人死亡，疫情的嚴重程度僅次於疫症源起的中國。港府事後成立專責委員會檢討處理手法，並按建議於2004年6月在衛生署下成立衛生防護中心，該中心在前特首林鄭月娥應對武漢肺炎時發揮統籌作用。

但面對今次死亡人數是沙士一疫45倍的武肺，港府卻像面對2019年反修例運動般斷然拒絕。繼至少四名儼如英國內閣的香港行政會議成員表明不贊成設立獨立調查委員會之後，行政長官李家超今(30日)早召開行政會議前亦表明，不同意成立獨立調查委員會去調查港府的抗疫工作，強調現屆政府以「見山開路丶遇水搭橋」的態度，不斷總結經驗，優化措施，才是務實和有效的做法。

他指出，三年疫情令全球有670萬人死亡，美國和英國按人口計算的死亡率，是香港的1.8倍和1.6倍，疫情變化快速，各地政府都是因時制宜，並無公認最佳或標準方案。香港亦不斷總結經驗，包括設立新的指揮架構丶分級管理疫情等。

狄志遠：繼續爭設委員會

李家超又說，現時疫情已進入新階段，就是全面推廣香港經濟發展和做好復常部署，現已委派副財政司長黃偉綸處理社區隔離及治療設施的未來安排，在確保有一定備用應急設施之下，分階段釋出用地及重用隔離設施單位。

不過，曾建議成立委員會調查的立法會議員狄志遠表明，會繼續去信政府爭取成立獨立調查委員會，強調檢討工作是要「經一事丶長一智」，無意責難任何人，但如若檢討時發現有問責官員處理不當，亦須作出警示，體現問責精神。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強對港府拒紀成立獨立調查委員會共不意外，他向本台指出，香港回歸初期起，港府便一直抗拒成立這類委員會，只因過往立法會內有民主派議員爭取，並形成巨大輿論壓力下，建制派議員因應選票壓力而不得不支持成立，才令港府成立專責委員會或由立法會以特權條例賦予的權力去進行調查，但現時立法會由建制派壟斷，不會有足夠壓力令港府成立委員會。

他解釋，港府抗拒成立獨立調查委員會是不欲面對調查可能帶來的負面影響。一是由外界或立法會進行調查會影響行政主導；二是避免尷尬，例如財政司長陳茂波前日在網誌上透露，三年來的防疫抗疫及支援措施涉及財政支出共6000多億港元，究竟這筆支出的明細帳如何？有否牽涉不妥當利益？深挖之下，可能會找出令港府尷尬的事實；第三是迫令個別官員下台。但他補充，最後一個原因現已不存在，但前兩者依然真實，而所指尷尬之事，還不包括揭露港府防疫政策須聽令北京的中央政府一事，因為這是獨立調查委員會也查不出來的事。

蔡子強又說，港府欲以部門自行檢討來代替獨立調查委員會並非良策，因為內部檢討容易出現官官相衛的弊病，而疫情應對涉及跨部門，個別部門根本沒有權力傳召其他部門了解實況，難以從全局角度查找不足和尋求改善之道。