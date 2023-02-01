矢板明夫：胡錫進發文攻台必要條件“讓習近平知難而退”

台海局勢

日前中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，台海若爆發衝突，無論美國是否介入，中國須滿足3條件才能贏得戰爭。對此，日本資深媒體人矢板明夫2月1日在其臉書發文示，胡錫進這些話或許就是所謂的“高級黑”，用這種方式，表面上給武統派加油，實際上可能是想讓中國國家主席習近平知難而退。

廣告 繼續瀏覽後續

矢板明夫寫下，中國的鷹派官媒《環球時報》的前主編胡錫進在微博上表示，倘若真的爆發台海戰爭，無論美國是否介入，北京應該提前滿足3個條件：第1，是核彈頭的軍事武備必須突破千枚。並非以核武打擊台灣，而是藉此嚇阻華府不要輕舉妄動，甚至以正規部隊痛擊美軍。

矢板明夫說明，第2，是持續擴大軍力。每天生產補充導彈和航空炸彈的能力也要超過美日，甚至加上澳洲，確保中國在戰爭中每天打出去的總彈藥數量，要絕對壓倒敵方的火力總規模。

矢板明夫提到，第3，需要有短時間內用常規炸彈，完全覆蓋台灣島上軍用設施和軍民兩用戰略設施的能力。一天內對島內目標投射萬枚以上炸彈，必須遠遠超過美在伊拉克戰爭和科索沃戰爭的單日投彈量。要在第一時間炸癱台灣的交通系統、供電系統以及廣播電視和互聯網等基礎設施。此言一出，引起一片嘩然。

矢板明夫分析，中共官員講的話，基本上可以分為“假大空套廢”5種，也就是假話、大話、空話、套話、廢話。胡錫進這次所講的，明顯是“廢話”。就好像有人正在發愁找不到女朋友的時候，在旁邊說“你需要有美國名校的博士學位、賬戶上最少有幾億美元、長的也要像偶像劇男主角，基本上就可以找到女朋友了”。這種話“說了等於沒說”。要是真有那麼好的條件，又怎麼會愁沒有女朋友呢 ？

矢板明夫指出，胡錫進給中國開出的條件，基本上差不多就是這個意思。中國現在大概擁有300枚核彈頭，想把它擴充到1000枚以上，製造費和維持保養費，那都是天文數字。再加上胡錫進所說的投放炸彈所需的費用，足以拖垮中國的經濟。

矢板明夫提到，一旦中國開始大規模製造武器，自由民主陣營不可能坐以待斃，勢必引起國際社會的軍備競賽。要想在軍備上保持碾壓性的優勢，就算中國經濟持續高度發展，沒有個100、200年，是絕對做不到的。

矢板明夫強調，胡錫進雖然經常在國際議題上放狠話，但畢竟年輕時曾經在歐洲波斯尼亞做過戰地記者，知道戰爭是怎麼回事，遠比一般的小粉紅有常識，這些話或許就是所謂的“高級黑”。內心反戰，但又不方便說出來。用這種方式，表面上給武統派加油，實際上是想讓習近平知難而退 ？這麼多年來，難道是自己誤會胡主編了 ？

台灣外長吳釗燮對英媒表示的可能攻台時間

矢板明夫的臉書發言，令人回想到台灣外交部長吳釗燮1月18接受英國《天空新聞網》（Sky News）專訪時說，中國武力犯台的機率升高，2027年是他認為北京最有可能採取行動的時間點。他並罕見指出，台灣的“現狀”可能“無法永遠維持下去”。

關於台海情勢，吳釗燮說，與前兩年相較，去年情勢大幅惡化。在2027年，中國國家主席習近平可能會進入第4個任期；若在前3個任期未能取得重大成就，習近平將試圖在新的任期為自己在歷史上留名。

吳釗燮說，中國的經濟成長下滑、民眾不滿、不動產市場有崩壞跡象；一旦無力扭轉國內局勢，習近平可能會試圖透過動用武力或製造外部危機，以分散國內注意力或向中國人民展現他的能耐。

吳釗燮說：“我們擔心台灣可能成為代罪羔羊。”

“相較於往年，最糟劇本出現的機率如今已升高。” 吳釗燮指出，小小的意外就可能點燃戰火。他舉例，一旦共機跨越台灣24浬（海里）毗連區，台灣部分武器系統可能得進行瞄準，這就可能觸發意外。預防情勢驟然升高的唯一方法是“自製”。

吳釗燮說，台灣的空軍飛官受過良好訓練，他們了解台灣不能發出第一擊。

吳釗燮並表示，台灣實質自治但不正式宣告獨立，這樣的現狀可能無法永遠維持。這意味台灣未來有可能遭中國併入，或者成為獨立的國家。

《天空新聞網》1月18日發布與吳釗燮的專訪中，也觸及台灣為應對中國軍事威脅所做準備。

部分軍事專家指出，台灣仍未為可能的戰爭做好充分準備。吳釗燮說，台灣不自滿，但確實有不足之處，包括過去有武器彈藥、軍事人員訓練及兵力不足等問題，但台灣已宣布採取一系列改革措施，盡己所能確保自我防衛能力。

依吳釗燮之見，雖然台灣願與中方協商，但不願接受北京提出的政治前提。他強調，接受相關政治前提意味向中國屈服，而這是台灣民眾永遠無法接受的。

法媒：習近平指示研究如何因應制裁下經濟孤立的對策

另值得注意的還有，專門報導國家級情資的《情報在線》（Intelligence Online）1月21日報導，中國國家主席習近平對台企圖愈加明顯，去年12月指派有宣傳背景的歷史學者高翔出任中國社會科學院院長，可視為習近平想要掌控台灣的最新架構布局。

報道指出，中國最高智囊機構社會科學院的角色非常特殊，專門在鋪設並為中國共產黨的意識形態定調；社科院研究員都必須與共產黨高階公務員保持緊密聯繫。

高翔曾任中央網絡安全和信息化領導小組辦公室副主任，並於2016年至2017年間擔任福建省宣傳部部長，熟悉台海宣傳議題。由此可看出習近平企圖增加與學術界的合作，利用研究能力為共產黨服務。

據該報道分析，習近平持續關注並研究台灣議題，希望社科院可以更進一步與中共中央宣傳部在台灣議題上合作，以沙盤推演各種意外狀況，“其中最大的不確定因素就是武力侵台後，國際祭出大規模製裁，企圖讓中國深陷經濟孤立時所帶來的後果”。

去年8月，高翔領導的中國歷史研究院發表文章為清政府的“閉關鎖國”政策平反。他在長文中稱，清政府當時鎖國不僅為了“維護小農業和家庭手工業的自給自足經濟”，更是為了防禦侵略者，具國家安全意味。

《情報在線》還認為，高翔之所以撰寫這份引起學、政界關注和批評的報告，就是因為去年春天曾接到習近平親自指示，希望他分析明、清帝國時期面對西方侵略、殖民，為保護國家利益與主權而採取長時間“閉關鎖國”的各項優點。

據悉來自不具名的學界消息向《情報在線》證實，高翔更接獲指示，正召集一群歷史與經濟研究者，繼續研究中國如何因應經濟孤立的相關衝擊。