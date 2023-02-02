報告：中國自由度亞洲最差  香港跌至34位 被指墮入暴政 料自由日縮

中國/人權

香港，一名戴着口罩的男子走過一家寫着“這是可能的”廣告畫面前。香港新聞自由狀況急劇惡化，香港外國記者協會因擔心被起訴而於4月26日決定暫停頒發人權獎。

美加兩國智庫聯合發表的最新全球人類自由指數排名顯示，兩岸三地中，只有中國略升一位，但全球第152位的排名仍是三地中最差；而台灣下跌一位後仍是排名較前的第14位；至於香港，排名繼續下跌兩位至全球第34位。研究報告形容，中共打壓港人自由，破壞「一國兩制」，令香港成為十三年間自由度十大惡化地區之一，若非疫情令其他地區自由度下跌，香港跌幅會更嚴重，預料未來排名會繼續下滑，直指香港墮入暴政是一個悲劇。

廣告 繼續瀏覽後續

美國智庫驥圖研究所（Cato Institute音譯）與加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）一周前發表2022年人類自由指數，該指數根據全球165國家或司法管轄區的2020年資料按12大類項進行排名，報告以特別篇幅解釋，中共破壞「一國兩制」令香港失卻自治，但香港由一個英國殖民地轉為中共特區，情況特殊，值得紀錄。美國的傳統基金會自2021年發表的經濟自由度指數報告起，已把香港剔出評分之列。

根據報告，以10分為滿分，香港的經濟自由排名繼續以8.59分高踞全球第一，但個人自由則以7.6分跌至62位，當中除了治安維持9.4分的高分之外，其餘各項細指標評分均告下跌，尤以遊行丶結社自由及公民社會評分下跌最多，由2019年的4.9分跌至今次的4.1分；法治則由6.7分跌至6.2分；言論及資訊自由則由7.1分跌至6.7分。綜合計算，香港以8.01分排名全球自由榜的第34位。

報告在分析香港自由收縮趨勢時指出，香港由全球自由度排名第三的地方，十年間下跌至第34位，是因為中共打壓港人自由，在港實施《港區國安法》後，香港的集會和結社自由已急跌至全球的140位，而表達自由亦大跌至全球第78位。報告指出，若非疫情令全球多國自由倒退，香港跌幅會更嚴重，而隨着疫情減緩，部分國家會撤消對自由的限制，預料香港的排名在中共持續打壓下會持續下滑。

報告又說，隨着香港的公民和個人自由受壓，經濟自由度亦必然會因為中共的長臂管治而縮窄，事實上，香港由2019年至20年的經濟自由度跌幅已高於平均水平，以中共近年加大打擊自由市場丶拘捕民企主，以及估計七成三中國私人企業已成立黨委等情況推論，中共最終會介入香港私人企業。

全球94.3%人口自由收縮 中國人在亞洲最不自由

全球而言，報告研究發現，由於武漢肺炎疫情肆虐，不少國家對人員流動等不同自由施加限制，以致全球平均自由的卓分由2019年的7.03分下跌到20年的6.81分，事實上，165個國家或地區中，九成出現自由度下降。

報告指出，全球只有不足一成四的人口居住在最自由的四分之一的國家中，當中前十位依次是瑞士丶紐西蘭丶愛沙尼亞丶丹麥丶愛爾蘭丶瑞典丶冰島丶芬蘭丶荷蘭及盧森堡。但住在自由度最差的四分之一國家的人口，卻佔全球人口近四成，當中包括人口最多的中國，它以5.22分位列第152名，而在亞洲區而言，中國更是「包尾大班」，全球排第14的台灣，則是亞洲最自由的地區。

人類自由指數涵蓋全球98.1%人口，而這份2022年報告需要使用2020年的資料，是因為這年是有充分數據可用的最近一年，而部分國家由於資訊量不足並未列入評分，北韓和古巴便是一例。