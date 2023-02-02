繼帕維爾之後捷克眾院議長埃達莫娃三月將率團訪台

台灣/捷克

捷克總統當選人帕維爾日前和台灣總統蔡英文通話，引發北京不滿。緊接着，捷克眾議院議長埃達莫娃三月份也將率團訪台，台灣外交部長吳釗燮昨天與埃達莫娃視訊通話，重申台捷民主夥伴友好關係，並針對埃達莫娃訪台規畫、近期雙邊關係發展及多項合作議題廣泛交換意見。

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蔡英文日前和帕維爾通話之後，前天中國大陸有高達20架次戰機越過海峽中線，吳釗燮說，這是中國大陸見不得台灣被朋友擁抱做出的反應。

在和埃達莫娃的通話中，吳釗燮告訴對方，樂見台捷在各領域的交流合作不斷開展與深化，捷克無懼威權政權的脅迫，堅守自由、民主、尊重人權的價值，持續增進雙邊情誼，深受台灣人民感佩與尊重。兩人通話約20分鐘，吳釗燮並感謝捷克與台灣共同支持及援助烏克蘭。

埃達莫娃則表達高度期待訪台之行，也提到帕維爾與蔡總統通話，彰顯捷克對台灣的支持及民主陣營團結的力量。埃達莫娃並高度讚揚台灣為烏克蘭提供的各項協助，相信未來協助烏克蘭戰後重建，會有更多合作空間。

捷克前總理托波拉內克31日曾在推特發文指出，「台灣永遠不會是中國的，就像南韓不屬於北韓，烏克蘭不屬於俄羅斯一樣。」