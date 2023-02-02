駐法代表處喜迎兔年酒會 40多位法議員熱情參與

台法關係

台灣駐法代表吳志中昨晚在代表處舉行喜迎兔年酒會，邀請法國議員與學者共同慶祝農曆春節。法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）和國民議會友台小組主席博德黑（Eric Bothorel）及關注台海局勢的學者共有40多人熱情與會。

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吳志中代表在致辭中強調出，台灣與法國雙邊關係在過去一年有長足發展：法國去年正式接待台灣立法院長游錫堃與監察院長陳菊來訪，此外，時任文化部長李永得，國科會主委吳政忠等人皆受邀訪法。2022年法國也派了4個國會訪問團前往台灣，為歐洲國家中最多。特別是在美國眾議院佩洛西訪台中國8月進行大規模圍台軍演之後，法國更是歐洲第一個派遣國會訪團前往台灣表達支持的國家。他在此透過新春酒會替蔡英文總統再次傳達對法國兩院議員感謝之情，以及新年祝願。

法國參議院友台小組主席李察致辭時呼應說，訪台期間見證到台灣對自由民主價值的堅持，防疫政策的成功也令人印象深刻。針對中國在台海的軍事挑釁，他將敦促政府協助台灣，他相信，法台關係將循此途徑不斷深化，共同為全球的和平、穩定與健康繁榮做出更多貢獻。據了解，今年上半年，李察參議員計畫再組團訪台。

疫情爆發前曾兩度訪台於去年底新出任國民議會友台小組主席的博德黑議員也表示，將續在國會推動支持台灣，延長和擴大與法國理念相合的台灣，雙方在多種領域的合作道路。博德黑還幽默地說，他的選區靠大西洋，有俗諺說“船員討厭兔子”，不過，兔年對台灣，一定會是美好吉祥的一年。

確實，台法雙邊關係繼2021年出現實質突破，當年法國參議院和國民議會相繼通過支持《台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇》議案，2022年台法之間的國會外交再獲強化，在此一良好基石上，吳志中對記者提問新的一年裡國會外交將有何種突破時回答，中華民國台灣在世界上是一個非常特別的國家，200多個國家中，台灣是第16大貿易強權，成是第20大經濟強權。2022年，台灣個人生產總毛額也超越了日本與韓國。全世界目前都在討論台灣的半導體產業。可是，台灣竟然無法跟其他國家一樣跟各國政府正常地對談，探討共同的利益或者大家怎麼去看待人類的未來。所以說，台灣有相當程度也是唯一的要依靠國會外交，即依靠議員們來共同討論如何維護人類和平。與其說突破，前面提到的前年與去年的重要突破，像這些實質的行動，吳志中認為，今年仍可以期待法國國會議員會繼續支持台灣，其實從今次法國議員踴躍參與新春酒會，人數創下新高，就可以看出來，就連烏克蘭國會領袖也來了！據吳志中表示，今年兔年他對對法國議員更加支持台灣的行動和力道，感到相當樂觀。

吳志中代表特別提到今年4月15日世界台灣商會將在巴黎召開年會，屆時約有8000名該會會員與會，可望為法國引入有潛力的商機。而本次台灣內閣改組後，外交部微調，政務次長意外擢拔經濟學者李淳，這讓外界推測接下來台灣政府將更積極地拓展經貿外交。吳志中就此對記者指出，在全球如此關注台灣半導體產業之下，台灣會期待在經貿外交上會有更多的突破。

至於法國立法機構有無可能推出類似美國的《台灣關係法》的提案，吳志中代表認為，以目前的政治氛圍，發展一個法律框架，不一定對台灣有全面的利益。而且他現在也思索兩國關係除了正式邦交之外，應該可以有更多地想象空間，有時候不一定要一個法律來架構它。尤其是在後疫情時代的雙方關係，我們可以期待大家更去發揮想象力，而不僅局限於政治外交關係。