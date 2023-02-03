英智庫：香港民主倒退至全球88位 差過利比亞和烏克蘭 中國封控致跌落到156位

香港/民主指數

研究顯示, 中國民主大倒退, 其管治下的香港亦不能倖免

根據英國智庫經濟學人剛公布的全球民主指數，兩岸三地同時有所退步，但下跌兩位的台灣，仍高踞亞洲區首位；下跌三位的香港則墮至全球第88位，指數創十六年新低，排名在北非的利比亞和戰爭中的烏克蘭之後；而中國大陸則大跌8位至全球第156位，接近最不民主的十個國家。

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經濟學人按「選舉過程與多元化」丶「政府運作」丶「政治參與」丶「民主政治文化」及「公民自由」五個大類為167個國家及地區評分，並據此於昨(2日)午公布「2022年全球民主指數」。

根據報告，以10分為滿分，香港以5.28分在全球167個國家和地區中排名第88，評分按年下跌0.32分；當中以「選舉過程與多元性」得分最低，只有2.75分，較肯尼亞和土耳其更低。若與2016年最高分時的6.5分相比，更已下跌1.22分。經濟學人解釋，香港實施《港區國安法》後，香港要組織獨立工會日益困難，導致民主相關指數下降，而隨着政治情況惡化丶自由空間收窄，去年香港的資深公務員出現逃亡潮，令香港公務員質素下降。

港府一向不承認公務員體系有離職潮，但根據公務員事務局數字，2021/22年度有逾萬名公務員流失，占實際員額約5.9%；當中接近四千人屬辭職，人數按年大升約一倍，比率亦由超過1%升至2.1%。及至上月，該局文件指出，2022/23年度首季，即去年4月至6月的一季內，有944名公務員辭職，辭職率為0.54%，這人數較之前一個財政年度平均一季有933人辭職略為惡化，意味經過港府努力之後，情況並未改善；而人員流失嚴重的警務處，空缺最多，經放寬招募條件至非香港永久居民，為中國大陸人士開方便之門後，效果仍不理想，初級警務人員成為政府內最缺人的職系。其後空缺最多的依次為食物環境衛生署和教育局。

俄羅斯民主倒退最烈 中港拖累亞洲停滯不前

全球而言，2022年的民主平均分有5.29分，較前一年進步0.01分，原因之一是各國解除防疫措施。在通關和俄烏戰爭的矛盾背景下，指數指出，最民主的頭十個國家或地區依次為挪威(9.81分)丶紐西蘭丶冰島丶瑞典丶芬蘭丶丹麥丶瑞士丶愛爾蘭丶荷蘭及台灣(8.99分)。

位居亞洲區排名首位的台灣，其「選舉過程與多元性」細項更獲得滿分的10分。至於中國大陸的民主指數則持續下降，由2.21降至1.94，為自2006年發布民主指數以來最低，亦令其排名下滑至全球第156名。報告指出，中國因應清零政策而實施的嚴厲封控措施，是在各地掀起反對浪潮後才放棄，但中國卻加以打壓，令中國的民主分數滑落。

報告又指出，受中國丶香港和緬甸民主倒退影響，泰國和斯里蘭卡等地在民主上的進步被抵銷，以致亞洲整體的民主進程停滯不前。報告續稱，香港和韓國等地的強勢領袖與民主的矛盾日益增加，導致亞洲地區的政治文化得分下跌。

另外，俄羅斯是全球民主衰退幅度最大的國家，排名從2021年的第22名下墜至第146名。至於排名上升的國家中，智利丶法國及西班牙更從「瑕疵民主」（flawed democracy）進步到「全面民主」類別，主要歸功於解除侵犯公民自由的防疫措施。

而排名榜末的三個國家，分別是得1.08分的朝鮮丶獲0.74分的緬甸，以及只有0.32分的阿富汗。