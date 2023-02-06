佛光山開山宗長星雲法師辭世享壽97歲

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佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午離世，享耆壽97歲。星雲法師1967年在台灣創建佛光山，畢生提倡「人間佛教」，力主入世佛教，讓台灣佛教走出傳統框架，在台灣佛教史上具開創性地位。

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星雲法師生於1927年，江蘇江都人，1949年來台灣擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編「人生雜誌」。1964年建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院，1967年在高雄開創佛光山。

星雲法師罹患糖尿病40多年，2011年中風，經治療後病況穩定，持續在全球奔走弘法；2016年再度中風，移除腦部血塊，此後較少公開露面。星雲法師中風後身體狀況走下坡，每兩天要進高雄長庚醫院洗腎，他意志力強韌，曾告訴醫療團醫師「出家人不怕死」。

星雲擅長以通俗化方式解說佛法，用大眾化形式讓佛教融入生活，首創佛教唱片跟電視弘法，2011年底落成的佛陀紀念館，則是他希望藉園區、活動，甚至美食吸引大眾親近佛法的又一創舉。

佛光山有很多佛法、文教、慈善、和傳播組織，至今擁有全球道場超過200所，佛教學院10多所，出家弟子超過一千人，信眾數百萬人。1991年創辦的國際佛光會，在全球擁有170多個協會，並因積極在第三世界從事教育、慈善工作，在2003年成為台灣第一個具聯合國非政府組織特殊諮詢委員地位的佛教團體。

星雲看重文字及傳播力量，創辦佛教第一份日報「人間福報」，並設立人間衛視等。2008年，他以寫書的版稅等成立公益信託教育基金，接連舉辦POWER教師獎、真善美新聞傳播獎與華文文學星雲獎等，在教育、新聞和文化界都散播影響力。他在1998年提倡「做好事、說好話、存好心」的三好運動，至今在台灣仍耳熟能詳。