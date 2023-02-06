香港傾斜：特首外訪中東兩國 談護港沙投資協定 欲推阿美來港上市

香港/政治

受美國制裁的香港特首李家超，正率團出訪中東的沙特阿拉伯(沙特)及阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)，他與沙特投資部大臣會晤後公布，兩地政府將啟動促進和保護投資協定談判，並會遊說全球最大石油企業丶全球最高市值排名第三的上市公司沙特阿美(Saudi Aramco)來港上市。而在外訪首日，兩地同股市和企業已簽署五份合作備忘錄或合作意向書，但未知涉及金額。

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為期一周的中東之行是李家超上任後首個以國家為目標的外訪地點，而7月上任的他，曾次外訪是去年11月中旬到泰國參與亞太經濟合作組織會議(APEC)，期間主要與東南亞國家領導人會晤，未見與歐美國家領袖碰頭，可見側重點已由與香港經貿關係較為密切的歐美，轉至東南亞和中東。

有關趨勢，與浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛去年12月向本台指出的吻合，他當時指出，美國日益視香港為中國大陸一個普通城市，有措施和建議削弱香港在國際社會作為「中西樞扭」的吸引力，港府惟一出路是加快轉向東盟及其他「一帶一路」國家發展。

李家超的中東訪問代表團逾三十名成員，當中包括律政和經貿的五名司局級官員，隨行的三十多名商界翹楚除來自一般經貿外，還有創新科技及運輸物流界代表。

他抵埗後，首先於昨(5日)早與沙特投資部大臣法力赫(Khalid Al-Falih音譯)會晤。李家超其後在臉書公布，雙方同意加強擴展兩地的投資和貿易，兩地政府將啟動促進和保護投資協定談判，認為談判可加強投資者的信心及擴大兩地之間的投資流動。

他在會上提到，兩地擁有很多共同想法和目標，期望此行將兩地在不同範疇的關係提升至更高層次。他其後在晚宴上指出，沙特正推動《2030年願景》，成為海灣地區強大經濟體，外國直接投資正不斷增長，香港作為國際金融中心，可與沙特加強雙邊合作。

沙特：正轉型為全球供應鏈中心 香港：可配合願景

在同一場合致辭的沙特投資大臣亦表示，當局正將沙特轉型為全球供應鏈中心，中港公司將會有很好的機會，可以利用沙特作為平台。

兩人又見證兩地多家企業簽署合共五份合作備忘錄或意向書，其中一份是由香港交易所及沙特證交所集團簽署；另外，人工智能企業商湯科技亦與當地兩家企業簽署合作意向書。

李家超一行人亦參觀了當地的「未來城市」展覽，了解當地發展智慧城市的規畫；另又與當地主權財富基金「公共投資基金」(PIF)副主席會面，而他雖然在抵埗時表明，會鼓勵沙特國營石油公司阿美來港上市，但由於今晚便啟程轉往至阿聯酋阿布紮比訪問，故不能到阿美業務較集中的沙特東部，只能尋求機會與阿美代表會面並遊說。另外，他又說，會盡量優化上市規則，吸引新企業及新科技公司來港上市，為香港爭取商機。

在全球市值最高上市公司三甲浮動的沙特阿美，去年中時市值24300億美元，超越蘋果成為全球市值最大公司，截至昨日，其市值約7.06萬億沙特里亞爾，約值1.88萬億美元，在全球排名第三。阿美一度傳言有意來港上市，但最終在2019年12月於當地證券交易所上市，成為全球最大的首次公開招股(IPO)。其後有消息傳出，指阿美將繼續在國際的交易所尋求上市，目標可能是日本或中國，但始終未落實二次上市計畫。

港府自2010年代起加強對中東引資，時任財政司長曾俊華更於2014年首度訪問中東，以國家計算，當時香港與阿聯酋的出口貿易排第11位，轉口貿易則排第12位；至於與沙特的貿易額，則只及與阿聯酋的六分一左右，貨值約為十多億美元。近四年，港沙的進出口貿易總額均超過百億美元，受反修例和疫情影響十分輕微。

代表團今晚抵達阿聯酋阿布紮比後，會逗留兩天，8日下午再轉抵阿聯酋迪拜訪問，李家超指，香港可配合阿聯酋的“We the UAE 2031”，加強雙方的貿易丶投資和文化聯繫及合作。代表團預計11日早上返抵香港。