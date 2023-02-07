共軍氣球若進領空 台國防部：能掌握、能應處

台灣/中國氣球

中國偵察氣球進入美國領空，而且飄過北美多處敏感軍事地點，雖已被美國戰機擊落，但餘波盪漾尚未消停。如果中國氣球進入台灣領空將如何處理？台灣國防部發言人孫立方今天表示，能掌握、能應處，若具威脅會按相關處置規定應處，“包括各種可能的手段都會採用”。

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美國國防部4日派F-22戰機發射AIM-9X空對空導彈擊落中國氣球，據台媒上報消息，台灣國防部7日舉行例行記者會，國際傳媒都十分關切台軍將如何處置類似的案件，是否比照美軍作法？據國防部聯三作計室防空暨資戰處處長莊鴻文指出，針對空飄氣球，目前所有聯合情監偵系統均可有效掌握，以及適當手段應處，相關應處規定也會提供各部參考。

要是中國偵察氣球飄進台灣領空，是否等同共軍第一擊？是否擊落？莊鴻文對媒體這些疑問回答說，情監偵系統若掌握到氣球目標，會依威脅程度實施判斷，若具威脅會按相關處置規定應處，包括各種可能的手段都會採用。

至於中國是否曾使用過間諜氣球對台灣進行偵搜信息，要什麼情況下才會動用武器加以攔截等問題，上報引述了國防部情次室情報整備處處長黃冠誠表示，進入台灣周邊相關航空器，包括空飄、探空或間諜氣球等在內，軍方會運用相關情監偵手段，作好相對應處並掌握。至於是否需攔截或攻擊，按相關置規定應處，而氣球型別辨識，涉及國內情監偵手段，則不便透露。

另外，孫立方補充說，空飄物在突規中都有相關明確規範，部隊會據此作相對應處置，但細部處置方法屬於軍事機密範疇，不會作詳細說明。對台海周邊所有空飄物的動態，軍方運用聯合情監偵手段都能夠明確掌握，他們來的汽球也有許多不同種類，也有不同威脅，我們會依狀況作相對應應處，視威脅狀況作適當處置。